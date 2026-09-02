Món quà đặc biệt dành cho gia đình liệt sĩ dịp Tết Độc lập

TPO - Sau nhiều thập kỷ thờ phụng mà không có di ảnh, gia đình liệt sĩ Ông Văn Cần (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xúc động khi nhận chân dung liệt sĩ được các đoàn viên, thanh niên phường hỗ trợ phục dựng.

Phục dựng di ảnh từ những mảnh ký ức

Ngày 1/9, trong căn nhà nhỏ ở Tổ dân phố 30 (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), gia đình liệt sĩ Ông Văn Cần đón một món quà đặc biệt từ Đoàn phường Cẩm Lệ nhân dịp Tết Độc lập. Đó là di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ những ký ức của thân nhân liệt sĩ.

Đoàn phường Cẩm Lệ hỗ trợ gia đình liệt sĩ Ông Văn Cần phục dựng di ảnh liệt sĩ. Ảnh: Giang Thanh

Liệt sĩ Cần hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc vừa tròn 28 tuổi. Thời điểm đó, người con trai duy nhất của liệt sĩ là ông Ông Văn Hậu chưa đầy 3 tuổi. Người ba ra đi khi con còn quá nhỏ, để rồi hình ảnh về ông theo năm tháng chỉ còn lại qua ký ức và lời kể của gia đình.

Chị Ông Thị Thanh Vân (cháu nội liệt sĩ Ông Văn Cần) kể rằng trước đây, gia đình từng có một bức ảnh cũ, nhỏ bằng bàn tay đặt trên bàn thờ. Tuy nhiên, những năm còn ở nhà tranh vách nứa, mưa dột khiến bức ảnh bị ướt, hư hỏng.

“Suốt mấy chục năm qua, gia đình thờ phụng ông mà không có di ảnh. Dù ông nội mất khi ba tôi còn rất nhỏ nhưng hình bóng của ông vẫn in sâu trong tâm trí ba”, chị Vân nói.

Tình cờ biết chương trình phục dựng di ảnh liệt sĩ thông qua mạng xã hội, chị Vân chủ động liên hệ với Đoàn phường Cẩm Lệ để nhờ hỗ trợ. Nhưng bài toán đặt ra không đơn giản. Gia đình không còn ảnh gốc của liệt sĩ để phục dựng. Những gì còn lại chỉ là ký ức của ông Hậu.

Di ảnh liệt sĩ Ông Văn Cần được trao tặng cho gia đình đúng dịp Quốc khánh.

Chị Vân tìm lại ảnh thẻ căn cước của ba chụp khi ông hơn 30 tuổi cùng một số hình ảnh hiện tại gửi cho Đoàn phường làm tư liệu.

"Ba tôi có nhiều nét giống ông nội nên gia đình hy vọng từ những tư liệu này có thể tái hiện chân thực nhất chân dung của ông nội", chị Vân nói.

Tiếp nhận hình ảnh, trao đổi với gia đình về những đặc điểm nhận dạng, Đoàn phường Cẩm Lệ đã liên hệ với chuyên gia trong lĩnh vực này để nhờ hỗ trợ phục dựng di ảnh. Từ những tư liệu ít ỏi, bản phục dựng đầu tiên được hoàn thiện và chuyển cho ông Hậu xem xét, góp ý.

Sau vài lần trao đổi, chỉnh sửa, ông Hậu “gật đầu” với tấm ảnh “giống ba đến 90%”. Được trao tặng di ảnh vào đúng dịp Quốc khánh 2/9, gia đình ông Hậu rất xúc động bởi sau bao nhiêu năm, trên bàn thờ liệt sĩ mới có một tấm ảnh thờ chỉn chu, rõ nét.

Bức ảnh được các tình nguyện viên phục dựng theo ký ức của ông Ông Văn Hậu - con trai liệt sĩ Cần.

“Các bạn đoàn viên làm việc rất nhanh và nhiệt tình. Nhận được bức chân dung nguyên vẹn của ông nội sau bao năm chờ đợi, gia đình tôi thực sự xúc động và biết ơn. Với gia đình, đó không chỉ là một bức ảnh mà còn là hình ảnh của người ba, người ông mà thế hệ con cháu chỉ được nghe kể lại qua những câu chuyện”, chị Vân chia sẻ.

Cùng đợt này, tuổi trẻ Cẩm Lệ cũng trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Ngô Đó (Tổ dân phố 4, phường Cẩm Lệ). Bức di ảnh được phục dựng từ hình ảnh cũ của gia đình, tái hiện rõ nét hơn chân dung liệt sĩ.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Anh Lê Thanh Hải - Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ cho biết, chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ được tuổi trẻ địa phương thực hiện với mong muốn cụ thể hóa hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, nhất là trong những dịp lễ lớn của đất nước.

Trao tặng di ảnh cho gia đình liệt sĩ Ngô Đó.

“Chúng tôi nghĩ rằng tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, tặng quà mà cần có những việc làm thiết thực, chạm đến nhu cầu và tình cảm của từng gia đình. Với chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ, mỗi bức ảnh được trao đi là một ký ức được gìn giữ, một câu chuyện được tiếp tục kể lại cho thế hệ trẻ”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, điều khiến chương trình có ý nghĩa đặc biệt là Đoàn viên, thanh niên được tiếp cận trực tiếp với những câu chuyện, ký ức của các gia đình liệt sĩ. Từ đó, câu chuyện về truyền thống cách mạng, sự tri ân hiện lên thật gần gũi, gắn với từng gia đình, từng con người trên địa bàn phường.

“Có những trường hợp còn ảnh cũ nhưng chất lượng xuống cấp, cũng có trường hợp ảnh bị thất lạc hoàn toàn. Khi đó, lời kể của thân nhân trở thành nguồn tư liệu rất quý. Quá trình phục dựng cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh, cuộc đời và sự hy sinh của từng liệt sĩ”, anh Hải chia sẻ.

Thời gian tới, Đoàn phường Cẩm Lệ sẽ tiếp tục rà soát, tiếp nhận thông tin từ các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu phục dựng ảnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ, nối dài mạch nguồn tri ân của thế hệ trẻ.