Đội nghi thức gần 400 người gây chú ý ở Nghệ An

TPO - Gần 400 đoàn viên, thiếu nhi xóm Yên Lương, xã Diễn Châu, Nghệ An cùng tập hợp trong một đội nghi thức, tạo nên đội hình đặc biệt trong ngày hội thiếu nhi.

Video: Đội nghi thức “khủng” gần 400 người gây chú ý ở Nghệ An.

Xóm chưa đến 500 hộ lập đội nghi thức gần 400 người

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức hội trại hè và ngày hội thiếu nhi với sự tham gia của 24 chi đội, đại diện cho 24 xóm trên địa bàn.

Các đội tranh tài ở nhiều nội dung như duyệt nghi thức Đội, hội diễn nghệ thuật quần chúng và cắm trại hè thanh thiếu niên, diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9.

Nổi bật trong số đó là đội nghi thức xóm Yên Lương với gần 400 đoàn viên, thiếu niên tham gia. Đây là đội hình đông nhất trong ngày hội, tạo ấn tượng bởi hàng ngũ kéo dài, đi khoảng 2/3 vòng sân vận động mới hết đội hình.

Ông Cao Đức Lam - Bí thư kiêm Xóm trưởng xóm Yên Lương - cho biết, xóm được hình thành sau khi sáp nhập xóm 1 với một phần khối 1 và khối 2 của xã Diễn Châu, hiện có 494 hộ dân.

Đội nghi thức xóm Yên Lương, xã Diễn Châu, Nghệ An có gần 400 thành viên.

Để chuẩn bị cho ngày hội, đội nghi thức bắt đầu tập luyện từ ngày 10/8. Gần 400 đoàn viên, thiếu niên được huy động, trong đó có đội hộ cờ, rước kiệu Bác Hồ, đội trống và sáo hơn 100 người; đội hồng kỳ gồm 81 người, tượng trưng cho 81 năm Quốc khánh; riêng đội nghi thức có 200 đội viên, chia thành 4 hàng.

"Đông người nên ngay từ đầu, việc sắp xếp đội hình, đội ngũ và hướng dẫn các cháu tập luyện gặp khá nhiều khó khăn. Chi đoàn phải phân công cứ 2 đoàn viên phụ trách một hàng để quản lý, giám sát và hướng dẫn các cháu”, ông Lam chia sẻ.

Hai tuần tập luyện, cả xóm cùng góp sức

Theo ông Lam, đội hình đông, thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi thời tiết không thuận lợi khiến việc luyện tập càng thêm vất vả. Các cháu chỉ có khoảng 2 tuần tập luyện trước khi bước vào phần thi.

Dù vậy, quá trình chuẩn bị nhận được sự đồng hành của chính quyền, các đoàn thể và người dân trong xóm. Nhiều gia đình và con em quê hương đang làm ăn xa, thành đạt cũng chung tay ủng hộ hơn 150 triệu đồng để động viên các cháu tham gia ngày hội.

Ngày 30/8, đội nghi thức xóm Yên Lương bước vào phần thi duyệt nghi thức. Đội hình dài khiến nhiều khán giả chú ý khi phải đi khoảng 2/3 vòng sân vận động mới hoàn tất. Ở phần thi sáng tạo, các cháu mới thực hiện được những màn xếp chữ như “Quốc khánh”, “2/9”, “Yên Lương”... do thời gian chuẩn bị không nhiều.

Đội viên xóm Yên Lương thực hiện nghi thức trong ngày hội thiếu nhi.

Ông Lam thừa nhận, màn trình diễn chưa đạt như kỳ vọng, nhất là trong điều kiện mưa kéo dài và đội hình quá đông. “Quan trọng nhất là các cháu đã có một mùa hè ý nghĩa. Các cháu được sinh hoạt, rèn luyện cùng nhau và có thêm những kỷ niệm đẹp”, ông Lam nói.

Sau khi hình ảnh các đội nghi thức tại ngày hội được chia sẻ trên mạng xã hội, một số ý kiến băn khoăn về việc một bộ phận đoàn viên, thiếu nhi thực hiện động tác chưa đồng đều, còn tình trạng đi “cà thọt”.

Anh Hoàng Ngọc Hiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Diễn Châu cho biết, trước ngày hội, Đoàn xã đã hướng dẫn và quán triệt các chi đoàn thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn nghi thức Đội.

Tuy nhiên, trong thực tế, một số địa phương vẫn chưa thực hiện hoàn toàn đúng chuẩn do thói quen duy trì qua nhiều năm. Bên cạnh đó, mỗi phần thi kéo dài từ 1-1,5 giờ, các cháu phải hoạt động liên tục nên dễ mệt, khiến một số động tác về cuối không còn giữ được sự dứt khoát, đồng đều.