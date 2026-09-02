Áo xanh chung sức đưa trường vùng biên về đích trước ngày khai giảng

TPO - Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang góp sức trên các công trường trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An, chạy đua với thời gian để kịp khánh thành, khai giảng ngày 5/9.