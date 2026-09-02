Áo xanh chung sức đưa trường vùng biên về đích trước ngày khai giảng

TPO - Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang góp sức trên các công trường trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An, chạy đua với thời gian để kịp khánh thành, khai giảng ngày 5/9.
Thanh niên có mặt hỗ trợ vận chuyển vật liệu.
Những ngày lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã góp thêm nhân lực cho công trình ở địa bàn vùng sâu, nơi việc huy động nhân công không dễ dàng. Ảnh: Trọng Kiên
Với những người lính biên phòng, mỗi ngày công trên công trường còn là một cách chăm lo cho địa bàn mà mình gắn bó. Ngôi trường mới không chỉ tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, mà còn mở ra thêm cơ hội để con em đồng bào các dân tộc được học tập trong môi trường khang trang ngay tại quê hương.