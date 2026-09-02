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Giới trẻ

Áo xanh chung sức đưa trường vùng biên về đích trước ngày khai giảng

Ngọc Tú

TPO - Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang góp sức trên các công trường trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An, chạy đua với thời gian để kịp khánh thành, khai giảng ngày 5/9.

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Trước ngày khánh thành, khai giảng năm học mới, các trường nội trú liên cấp ở vùng biên Nghệ An﻿ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Bên cạnh những người thợ miệt mài trên công trường, nhiều lực lượng đã cùng vào cuộc, mỗi người một phần việc, góp thêm sức người để công trình kịp hoàn thành. Ảnh: Ngọc Tú
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Những ngày cuối tháng 8, tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp﻿ Tiểu học và THCS Môn Sơn (xã Môn Sơn, Nghệ An), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Ai cũng nỗ lực để ngôi trường mới kịp đón học sinh mùa khai trường. Ảnh: Ngọc Tú
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Các đoàn viên, thanh niên﻿ xã Môn Sơn đã có mặt, hỗ trợ những phần việc phù hợp như vệ sinh, dọn dẹp, sắp xếp vật dụng, tạo cảnh quan sạch sẽ cho ngôi trường trước ngày đón học sinh.
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Thanh niên có mặt hỗ trợ vận chuyển vật liệu.
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Không chỉ góp sức trên công trường, đoàn viên, thanh niên xã Môn Sơn còn nấu những bữa ăn, tiếp thêm năng lượng cho các đơn vị đang ngày đêm hoàn thiện trường.
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Những việc làm giản dị nhưng thiết thực đã trở thành sự động viên đối với những người đang chạy đua với thời gian.
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Cùng với tuổi trẻ, lực lượng quân sự cũng được huy động đến các công trình. Từ ngày 4/8 đến 30/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An điều động hỗ trợ các nhà thầu. Ảnh: Trọng Kiên
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Trên công trường, người lính trực tiếp vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, trộn hồ, dọn dẹp và hỗ trợ thi công các hạng mục. Ảnh: Trọng Kiên
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Những ngày lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã góp thêm nhân lực cho công trình ở địa bàn vùng sâu, nơi việc huy động nhân công không dễ dàng. Ảnh: Trọng Kiên
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Trên tuyến biên giới, những người lính quân hàm xanh cũng góp sức vào hành trình hoàn thiện trường học. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các công trình trong giai đoạn nước rút.
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Tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp xã Na Ngoi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi đã có mặt, đảm nhận các phần việc phù hợp, góp phần đưa công trình tiến gần hơn đến ngày hoàn thành.
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Với những người lính biên phòng, mỗi ngày công trên công trường còn là một cách chăm lo cho địa bàn mà mình gắn bó. Ngôi trường mới không chỉ tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, mà còn mở ra thêm cơ hội để con em đồng bào các dân tộc được học tập trong môi trường khang trang ngay tại quê hương.
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Từ màu áo xanh của tuổi trẻ đến sắc phục của những người lính, các lực lượng đã nối tiếp nhau góp sức trên những công trường vùng biên. Mỗi phần việc tuy khác nhau nhưng cùng hướng về ngày khai giảng 5/9, khi những mái trường mới chính thức mở cửa, đón học sinh bước vào năm học 2026-2027.
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Phía sau tiếng trống khai giảng là những ngày công thầm lặng, những giọt mồ hôi của nhiều lực lượng. Sự chung tay ấy không chỉ giúp công trình về đích đúng tiến độ, mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm đối với những thế hệ học sinh đang lớn lên nơi phên dậu Tổ quốc.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Trường nội trú #trường liên cấp #công trường #áo xanh #đoàn viên #quân sự #bộ đội #lực lượng vũ trang #thanh niên #góp sức xây trường

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