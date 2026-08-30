Hàng loạt trường học ở TPHCM đổi tên, sáp nhập sau sắp xếp

TPO - Nhiều trường mầm non, tiểu học và THCS tại TPHCM được tổ chức lại theo hướng hai hoặc ba trường thành một; một số địa phương hình thành trường liên cấp, hoạt động tại nhiều điểm trường.

Tính đến ngày 30/8, ít nhất 40 phường, xã tại TPHCM đã công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Nhiều trường được sáp nhập, đổi tên hoặc tổ chức lại thành trường liên cấp, hoạt động tại nhiều điểm trường.

Công bố quyết định sắp xếp trường công lập trên địa bàn phường An Phú Đông.

Đáng chú ý, tại phường Tân Định, Trường Tiểu học Đuốc Sống, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư và Trường THCS Văn Lang được tổ chức lại thành Trường Tiểu học - THCS Tân Định.

Tại phường Chánh Hưng, Trường Tiểu học Trần Danh Lâm và Trường THCS Trần Danh Ninh được tổ chức thành Trường Tiểu học - THCS Trần Danh Ninh. Phường Cầu Ông Lãnh cũng hình thành Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị trên cơ sở sắp xếp Trường Tiểu học Phan Văn Trị và Trường THCS Đức Trí.

Tại phường An Phú Đông thực hiện sắp xếp đối với hai trường: Trường Mầm non Bông Sen và Trường Mầm non 1 Tháng 4, lấy tên là Trường Mầm non Bông Sen.

Ở xã Hồ Tràm, hai trường liên cấp được thành lập, gồm Trường Tiểu học - THCS Chu Văn An và Trường Tiểu học - THCS Phước Tân. Một số địa phương khác như phường Lái Thiêu, phường Tân Phước cũng tổ chức trường học theo mô hình liên cấp.

Bên cạnh việc hình thành các trường liên cấp, nhiều địa phương sắp xếp hai hoặc ba cơ sở giáo dục thành một trường.

Tại xã Nhà Bè, ba trường mầm non Sơn Ca, Thị trấn Nhà Bè và Tuổi Ngọc được tổ chức lại thành Trường Mầm non Nhà Bè. Hai trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng và Lâm Văn Bền được sáp nhập thành Trường Tiểu học Lâm Văn Bền; hai trường tiểu học Lê Quang Định và Bùi Văn Ba thành Trường Tiểu học Lê Quang Định.

Tại phường Nhiêu Lộc, ba trường mầm non 9, 10 và 11 được tổ chức thành Trường Mầm non Hướng Dương; ba trường mầm non 12, 13 và 14 thành Trường Mầm non Họa Mi.

Ở phường Bình Trị Đông, ba trường tiểu học Bình Trị Đông A, Nguyễn Công Trứ và Trần Nhân Tông được sắp xếp thành Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Tại phường Cầu Kiệu, ba trường mầm non Sơn Ca 1, Sơn Ca 2 và Sơn Ca 15 được tổ chức thành Trường Mầm non Cầu Kiệu.

Theo phương án chung, TPHCM dự kiến giảm 704 trong tổng số 2.188 trường học, tương đương 32,18%. Với quy mô này, thành phố đứng thứ năm cả nước về số đầu mối cơ sở giáo dục được sắp xếp, tinh gọn.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được thực hiện theo địa bàn hành chính mới. Sau sắp xếp, một số trường sẽ hoạt động tại nhiều điểm trường, đồng thời thay đổi tên gọi và mô hình quản lý.