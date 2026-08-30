Hành trình trưởng thành trên đất nước Việt Nam của hai nữ sinh Lào

TPO - Từ những câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, sự tương đồng văn hóa đến niềm tin vào chất lượng giáo dục, Phetsamone Lorphengsi và Silinapha Keopaseuth đã chọn Việt Nam cho hành trình đại học. Bốn năm tại Học viện Tài chính trở thành quãng thời gian đặc biệt, giúp hai nữ sinh trưởng thành và tự tin hơn.

Phetsamone Lorphengsi và Silinapha Keopaseuth, cùng sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp Khoa Kế toán, Học viện Tài chính. Hai nữ sinh Lào không chỉ có thành tích học tập tốt được nhà trường tuyên dương tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Khóa 60, mà còn có chung một lựa chọn: Việt Nam là nơi các em gửi gắm những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Silinapha Keopaseuth (người đứng bên trái) và Phetsamone Lorphengsi (người đứng bên phải) trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Tài chính. Ảnh: Nghiêm Huê

Quyết định chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm tuổi trẻ của Silinapha Keopaseuth bắt nguồn từ truyền thống gia đình và tình đoàn kết sắt son giữa hai dân tộc. Được nghe những câu chuyện hữu nghị từ bé, Silinapha sớm dành sự trân trọng cho môi trường giáo dục chất lượng và nét tương đồng văn hóa nơi đây. Hiện tại, cả ba người em của cô cũng đang tiếp nối hành trình học tập tại Việt Nam. Khi lựa chọn Học viện Tài chính, nữ sinh mong muốn được rèn luyện tại cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế, nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ cho cả hai quốc gia.

Chị Sengsouli Keopaseuth (49 tuổi, công tác tại Bộ Quốc phòng Lào), mẹ của Silinapha, chia sẻ rằng gia đình hoàn toàn vững tin vào uy tín hơn 60 năm của nhà trường. Sự tận tâm của thầy cô khi chăm lo cho sinh viên quốc tế như người thân ruột thịt đã giúp con gái chị cảm nhận được sự ấm áp như đang ở chính quê hương.

Với Phetsamone Lorphengsi, quyết định sang Việt Nam lại gắn liền với dòng máu Việt - Lào chảy trong mình. Sinh ra tại tỉnh Champasak và có mẹ là người Việt, Phetsamone lớn lên cùng những câu chuyện mẹ kể về đất nước hình chữ S. Những chuyến về thăm quê từ thuở nhỏ đã kéo Phetsamone Lorphengsi gần gũi, thân thiết với Việt Nam, nơi có những người thân, những câu chuyện và một nền văn hóa vừa quen thuộc vừa nhiều điều để khám phá.

Mong muốn tiếp thu nền kiến thức kế toán - tài chính chuyên sâu để phục vụ tương lai, cô đã chọn Học viện Tài chính làm bệ phóng cho ước mơ.

Bứt phá rào cản, trọn vẹn tình thầy trò

Những ngày đầu đặt chân đến môi trường mới, khó khăn lớn nhất với cả hai nữ sinh là rào cản ngôn ngữ, đặc biệt các thuật ngữ chuyên ngành tài chính. Để vượt qua, Silinapha chọn cách thu âm lại bài giảng, miệt mài dịch từng thuật ngữ mỗi đêm và chủ động ngồi bàn đầu để trao đổi cùng thầy, cô. Trong khi đó, Phetsamone rèn luyện tập trung nghe giảng, ghi chú cốt lõi và đọc thêm tài liệu tiếng Việt với triết lí: Thành tích đến từ sự kiên trì mỗi ngày.

Sự kiên trì của hai nữ sinh được tiếp sức bởi môi trường học tập năng động và tràn đầy tình cảm tại Học viện Tài chính. Sự kiên nhẫn, tận tụy của giảng viên cùng sự cởi mở, chân thành từ bạn bè Việt Nam đã giúp cả hai dần làm chủ kiến thức và làm quen với cuộc sống xa nhà.

Sau 4 năm, Silinapha Keopaseuth nhận thấy bản thân có nhiều thay đổi. Từ một cô gái rụt rè, em trở nên tự tin hơn, tư duy phản biện, làm việc nhóm và thích nghi với áp lực.

Khoảnh khắc được xướng tên tại lễ bế giảng vì thành tích học tập khiến Silinapha Keopaseuth xúc động. Em nghĩ đến gia đình, thầy cô và những người bạn đã luôn tin tưởng, đồng hành trong suốt hành trình.

Hai nữ sinh bên mẹ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Với Phetsamone Lorphengsi, những năm tháng tại Việt Nam cũng để lại những tình bạn mà em tin rằng sẽ theo mình rất lâu.

“Em nghĩ môi trường đại học không chỉ cho em kiến thức mà còn cho em những mối quan hệ đáng quý. Sau 4 năm, em có những người bạn Việt Nam và Lào. Dù sau này mỗi người đi một nơi, chúng em vẫn sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian cùng nhau học tập tại Học viện Tài chính”, Phetsamone nói.

Nữ sinh cho rằng, điều thay đổi lớn nhất ở mình là sự tự tin và khả năng thích nghi. Những điều từng khiến em lo lắng khi mới sang Việt Nam giờ trở thành những trải nghiệm đẹp trong cuộc đời sinh viên.

Đối với Phetsamone, Việt Nam không chỉ là nơi học đại học mà còn là một phần rất đẹp của thời thanh xuân.

Khi biết con gái được tuyên dương vì thành tích học tập, chị Phạm Thị Thẻo, mẹ của Phetsamone vừa tự hào vừa xúc động. Bởi để có được kết quả ấy, con gái đã nỗ lực suốt 4 năm xa nhà, học tập tại chính mảnh đất đã nuôi mình lớn khôn. Từ cô gái rụt rè ngày nào giờ đã trưởng thành, tự tin và tự lập vượt bậc sau thời gian rèn luyện trong môi trường đào tạo bài bản.

Hai cô gái Lào, hai câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Việt Nam không chỉ được lựa chọn bởi chất lượng giáo dục, mà còn bởi sự gần gũi, tin cậy và tình người.

Khép lại 4 năm đại học với tấm bằng tốt nghiệp và những tấm khen thưởng ý nghĩa, Silinapha dự định học tiếp lên Thạc sĩ tại Học viện Tài chính để chuẩn bị hành trang đóng góp cho quê hương và thắt chặt tình hữu nghị Lào - Việt. Trong khi đó, Phetsamone cân nhắc giữa việc trở về hỗ trợ công việc kinh doanh gia đình hoặc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Trải nghiệm học tập tại Việt Nam đã trở thành một phần kí ức đẹp đẽ và đáng giá nhất trong tuổi trẻ của hai nữ sinh.