Nam sinh giành huy chương Vàng Toán quốc tế, được cấp học bổng hơn 6 tỷ đồng

TPO - Chung Minh Tiến, học sinh lớp 7 Trường Archimedes Academy, vừa giành huy chương Vàng tại vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 và nhận học bổng trị giá khoảng hơn 6 tỷ đồng để học tập tại Singapore.

Chung Minh Tiến vừa trải qua một mùa hè đặc biệt. Nam sinh lớp 6C1A của Trường Archimedes Academy năm nay vào lớp 7, liên tục tham dự các kỳ thi Toán ở trong và ngoài nước, trong đó có vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 tổ chức ở Việt Nam.

Tại cuộc thi, Tiến giành huy chương Vàng cùng giải Second Runner – up ở các nội dung. Trước đó, em từng giành huy chương Bạc IMSO tại một kỳ thi Olympic Toán học năm 2024 và huy chương Vàng năm 2025.

Gần đây, Tiến tiếp tục giành điểm tuyệt đối, huy chương Vàng cá nhân và chức vô địch đồng đội tại một kỳ thi Toán học ở Hong Kong.

Những thành tích này cũng mở ra cho nam sinh một cơ hội khác: học bổng danh giá NUSH - Một trường chuyên Toán và Khoa học của Singapore và trị giá khoảng hơn một tỷ đồng mỗi năm, kéo dài sáu năm ở bậc THCS và THPT, tương đương khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Chung Minh Tiến giành Huy chương Vàng AIMO quốc tế 2026.

Tiến cho biết, em rất vui khi nhận tin giành học bổng hấp dẫn, cũng là mục tiêu ấp ủ bấy lâu.

Với học bổng này, Minh Tiến sẽ có cơ hội học tập tại Singapore từ bậc THCS đến hết THPT. Đây là một lựa chọn hấp dẫn với nhiều học sinh, nhưng cậu vẫn đang tiếp tục suy nghĩ rồi mới đi đến quyết định.

Ông Chung Quang Thanh, bố Tiến cho biết, gia đình phân tích để con hiểu những thuận lợi, khó khăn khi sang Singapore học tập, từ môi trường học, áp lực đến khả năng tự lập. Sau đó, gia đình cho con toàn quyền lựa chọn con đường, hướng đi trong tương lai.

"Con quyết định và phải có trách nhiệm với quyết định của mình", ông Thanh nói.

Theo ông, vai trò của cha mẹ là giúp con nhìn thấy các mặt của vấn đề, thay vì áp đặt một lựa chọn. Khi con lựa chọn con đường nào thì gia đình luôn đồng hành và hỗ trợ con,

Tự học Toán, mê bóng rổ hơn game

Theo nam sinh, từ nhỏ đã rất mê môn Toán. Em dành phần lớn thời gian học Toán và chủ yếu là tự học. Khi gặp bài khó, em thường tìm cách tự giải trước, sau đó có thể hỏi mẹ là một giáo viên Toán.

"Ở nhà em thường dành nhiều thời gian để tự học. Khi gặp bài toán khó, em có thể hỏi mẹ vì mẹ là người gần nhất, có thể hỏi bất cứ lúc nào", Tiến kể.

Ngoài việc giải đề, nam sinh đọc sách Toán, tham gia các lớp học thêm và đôi khi xem YouTube để tìm hiểu những kiến thức chưa được học trên lớp.

Điều khiến Tiến yêu thích Toán cũng như liên tục chinh chiến ở các kỳ thi quốc tế không hoàn toàn là vì huy chương. Em thích cảm giác được khám phá ra một kiến thức mới hoặc giải được một bài toán mà trước đó chưa biết cách làm.

Khi bất lực trước một bài toán khó, Tiến không xem đó là lý do để bỏ cuộc. Em nghỉ ngơi rồi lại tìm kiếm thêm thông tin trên mạng, hỏi thầy cô hoặc bố mẹ để tìm hướng giải quyết.

Bên cạnh Toán, Tiến còn yêu thích tiếng Anh và đặc biệt mê thể thao. Bóng rổ là môn em yêu thích nhất. Nam sinh cũng chơi cầu lông, bơi và tham gia các đội tuyển thể thao của trường.

Trong mùa hè, Tiến thường tập bóng rổ, bơi lội nhiều buổi mỗi tuần.

Nam sinh thừa nhận, thi thoảng có chơi game, nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử.

“Em thấy chơi game nhiều cũng không có ích, thậm chí làm mình xao nhãng việc học”, Tiến nói.

Thay vì dành nhiều giờ trước màn hình để chơi game, nam sinh thường tìm những trò chơi có lồng ghép câu hỏi kiến thức vì cách này khiến việc học trở nên thú vị hơn.

Mùa hè với những chuyến thi xa nhà

Mùa hè năm nay của Tiến gần như gắn với Toán. Em dành thời gian ôn các dạng bài, chuẩn bị cho những kỳ thi ở Singapore và Hong Kong, đồng thời học thêm Tin học.

Không phải chuyến đi nào của em cũng có bố mẹ đồng hành.

Tiến cho biết, em từng một mình khăn gói đi thi Toán ở nước ngoài với sự hỗ trợ của các cô chú trong đoàn. Những chuyến đi như vậy giúp nam sinh có thêm trải nghiệm và tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu lựa chọn sang Singapore học trong sáu năm, thử thách sẽ lớn hơn nhiều: lần đầu sống xa gia đình trong thời gian dài. Nam sinh cho biết, em cũng đã có phần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để nếu học xa nhà vẫn có thể ổn.

Từ nhỏ, em được gia đình hướng đến sự tự lập. Ngoài giờ học, Tiến cùng bố chơi thể thao và tự làm một số việc nhà. Nam sinh có thể lau nhà, rửa bát, giặt quần áo và tự chăm sóc những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Với Tiến, học tập và các thành tích trong những cuộc thi Toán mở ra nhiều cơ hội, nhưng không phải tất cả.

Cậu bé lớp 6 muốn duy trì cả Toán, Khoa học, tiếng Anh, và những hoạt động thể thao mình yêu thích. Với em, điều quan trọng là có mục tiêu để phấn đấu nhưng cũng phải biết cân bằng giữa học tập, vận động và vui chơi.