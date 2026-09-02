Trao ngọn đèn nhỏ thắp sáng ước mơ học trò nghèo

Tối hôm nhận chiếc bàn học mới, Nguyễn Thọ Đức – học sinh trường THCS Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), ngồi lâu hơn bên trang vở. Ánh đèn mới soi rõ từng dòng chữ, còn với Đức, đó cũng là ánh sáng của một niềm tin: Dù gia đình còn nhiều khó khăn, con đường đến trường của em vẫn có những người sẵn sàng đồng hành.

Chiếc bàn học mới khi được đặt vào góc nhỏ dành cho Đức, nó dường như kể một câu chuyện khác. Câu chuyện về một cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn đang cố gắng đi qua những thiếu thốn bằng con đường học tập.

Đức là học sinh chăm ngoan, lễ phép và luôn nỗ lực trong học tập. Điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng em chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do để mình dừng lại.

Ở trường, Đức tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Trong những trang vở, những bài tập hằng ngày là sự cố gắng lặng thầm của một cậu học trò hiểu rằng chỉ có học tập mới giúp mình mở thêm những cánh cửa phía trước.

Anh Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao "Góc học tập cho em" tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Rồi một ngày, chiếc bàn học mới xuất hiện. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng Đức “Góc học tập cho em”, gồm bàn học, ghế, đèn học và đồ dùng học tập.

Những vật dụng ấy không quá lớn, nhưng niềm vui đủ ánh lên trong đôi mắt cậu học trò. Đức xúc động nói sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và những tấm lòng đã quan tâm, giúp đỡ mình. Lời hứa ấy giản dị. Nhưng có lẽ, đó là món quà đẹp nhất mà Đức có thể gửi lại những người đã trao cho em chiếc bàn học.

Ở một nơi khác tại xã Gia Bình, một chiếc bàn học khác cũng đang mở ra một câu chuyện. Vũ Viết Minh - học sinh Trường Tiểu học và THCS Đại Bái, thuộc hộ nghèo, mồ côi bố. Một mình mẹ em phải nuôi 4 người con.

Bốn đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của người mẹ, còn người mẹ phải gánh trên vai nỗi lo cơm áo và chuyện học hành của các con. Trong hoàn cảnh ấy, việc một đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường, vẫn cặm cụi với sách vở đã là một sự cố gắng đáng quý.

Minh cũng được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng “Góc học tập cho em”. Không ai biết chiếc bàn ấy sẽ thay đổi cuộc đời Minh đến đâu. Nhưng chắc chắn từ hôm nhận được góc học tập của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, em có thêm một nơi để ngồi học, một ngọn đèn để soi những trang sách và một món quà nhắc em rằng những nỗ lực của mình được mọi người nhìn thấy.

Em Vũ Viết Minh nhận "Góc học tập cho em" từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Chị Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đoàn xã Gia Bình cho biết đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao 10 “Góc học tập cho em” tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Theo chị Liễu, điều ý nghĩa nhất của chương trình không chỉ nằm ở giá trị của món quà mà còn ở sự động viên, tiếp sức để các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết “Góc học tập cho em” là một trong 14 tuyến công trình thanh niên được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thực hiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến nay, công trình đã hoàn thành, trao tặng 40 góc học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi góc học tập gồm bàn học, đèn học, ghế và đồ dùng học tập, trị giá 2,5 triệu đồng. Tổng giá trị công trình là 100 triệu đồng.

“Có thể hôm nay, một em nhỏ ngồi xuống chiếc bàn mới để làm bài tập. Ngày mai, em có thể ngồi đó đọc một cuốn sách. Một năm sau, em có thể đạt được một kết quả học tập tốt hơn. Và nhiều năm nữa, biết đâu chính từ góc học tập nhỏ bé ấy, một ước mơ lớn sẽ thành hình”, anh Sơn chia sẻ.