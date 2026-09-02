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Giới trẻ

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Hàng nghìn người trẻ chào cờ trên đỉnh thiêng Yên Tử

Hoàng Dương

TPO - Sau hành trình trekking xuyên đêm, hàng nghìn người trẻ cùng phật tử, người dân và du khách đã chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử trong sáng 2/9.

Video hàng nghìn người hát quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử.

Từ đêm 1/9, đông đảo người trẻ, phật tử và du khách tập trung tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, TP Quảng Ninh, bắt đầu hành trình leo núi, hướng về khu vực chùa Đồng.

Trong dòng người trekking xuyên đêm, nhiều bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc, vượt qua các bậc đá và đường núi để kịp có mặt trên đỉnh Yên Tử trước thời điểm diễn ra lễ chào cờ. Hoạt động nằm trong chương trình “Rạng rỡ Việt Nam”, được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

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Khoảng 4.000 người có mặt tại chùa Đồng tham dự lễ chào cờ nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đúng 6 giờ ngày 2/9, hơn 4.000 người cùng hướng về quốc kỳ và hát Quốc ca trong không gian linh thiêng trên đỉnh Yên Tử. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng, trong tiếng hát Quốc ca của hàng nghìn người, tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động.

Đối với những người trẻ tham gia chương trình, hành trình không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Từ hoạt động trekking, khám phá thiên nhiên, họ cùng tìm về không gian di sản, tưởng nhớ tiền nhân và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày Quốc khánh.

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Các bạn trẻ leo núi, mang theo cờ tổ quốc để tham gia lễ chào cờ đặc biệt ý nghĩa.

Ngay sau lễ chào cờ, các đại biểu, phật tử, người dân và du khách thực hiện nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an. Đến 9 giờ, đoàn tiếp tục dâng hương tại Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, khu vực An Kỳ Sinh, khép lại chuỗi hoạt động trên núi Yên Tử.

Chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức, kết hợp hoạt động leo núi rèn luyện sức khỏe với các nghi thức văn hóa, tâm linh. Qua đó, chương trình góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần hướng về nguồn cội và tình yêu đất nước.

Hoàng Dương
#Yên Tử #quốc khánh #chào cờ #du lịch #người trẻ #nghỉ lễ #hát quốc ca #Chùa Đồng #đỉnh thiêng

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