Cảnh sát PCCC cứu 4 người thoát khỏi căn nhà 6 tầng đang cháy ở TPHCM

TPO - Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 6 tầng kết hợp kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc (TPHCM). Lực lượng cảnh sát PCCC đã đưa hai người lớn và hai trẻ nhỏ ra ngoài an toàn, đồng thời nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Ngày 2/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà cao tầng ở số 182 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TPHCM khiến người dân trong khu vực hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h29 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 nhận được tin báo cháy. Đơn vị này đã điều động 4 xe chuyên dụng, gồm hai xe chữa cháy, một xe chở phương tiện và một xe thang, cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy kịp thời đưa các nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị cháy.

Lực lượng chữa cháy có mặt chỉ sau vài phút và khẩn trương triển khai đội hình tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình trinh sát, lực lượng cứu hộ phát hiện bốn người mắc kẹt bên trong, gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ sinh năm 2022, 2025. Các nạn nhân được hướng dẫn, đưa theo cầu thang bộ giữa nhà thoát ra ngoài an toàn.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 6 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 453m², kết cấu tường gạch và sàn bê tông. Tầng một được sử dụng kinh doanh quán ăn, các tầng phía trên là nơi sinh sống.

Đám cháy xuất phát tại tầng 3 và tầng 4, với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 14m². Chất cháy chủ yếu là đồ dùng, vật dụng sinh hoạt.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà bị cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như ti vi, tủ lạnh,... bị hư hỏng. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Lực lượng chữa cháy bảo vệ được khoảng 439m² diện tích còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh và nhà dân liền kề.

Công an phường Nhiêu Lộc đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.