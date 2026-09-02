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Giải trí

Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh và dàn sao mừng Quốc khánh 2/9

Đỗ Quyên

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp đồng loạt chia sẻ hình ảnh mang sắc đỏ, cờ Tổ quốc. Người chọn về những địa danh lịch sử, một số nghệ sĩ vẫn nhắc mãi về ký ức đặc biệt của sự kiện A80.

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Không khí Quốc khánh được Hoa hậu Hà Trúc Linh ghi lại qua những khoảnh khắc đời thường khi cô “loanh quanh” Hà Nội trong ngày 2/9. Trúc Linh chia sẻ hình ảnh check-in tại Thủ đô cùng lá cờ Tổ quốc, gợi lại ký ức đặc biệt của mùa Quốc khánh năm trước.
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Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ trong tà áo dài, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, hòa mình vào không khí mừng Quốc khánh 2/9.
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Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm dịp đại lễ cùng lời nhắn: “Tự hào về Việt Nam. Biết ơn những thế hệ đã làm nên hòa bình của hôm nay. Và trân trọng từng cơ hội để được mang hai tiếng Việt Nam đi xa hơn”.
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Thông điệp được Bảo Ngọc chia sẻ trong thời điểm cô đang có hành trình đáng chú ý tại Miss World 2026. Sau khi giành suất vào Top 40 nhờ chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, cô tiếp tục góp mặt trong Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose với dự án Gen Zero.
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Đào Kim Oanh đăng tải hình ảnh bên cầu Hiền Lương, địa danh gắn với một thời kỳ lịch sử chia cắt của đất nước. Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn đối với “toàn Quân và Nhân dân Việt Nam” vì đã cho cô được sống và cống hiến trên mảnh đất độc lập, tự do.
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Tuấn Trần cùng ê-kíp Hộ linh tráng sĩ chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Bác trong những ngày đoàn phim giao lưu tại Hà Nội. Nam diễn viên viết: “Một ngày thật đặc biệt và đầy biết ơn. Nhân ngày Quốc khánh 2/9, chúng con được đến viếng Lăng Bác”. Hộ linh tráng sĩ là một trong những phim Việt được chú ý trong mùa phim dịp 2/9, là tác phẩm huyền sử Việt đầu tiên được giới thiệu ở định dạng IMAX.
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Trương Thế Vinh chọn điểm đến đặc biệt khác là Lũng Cú (Hà Giang). Nam diễn viên chia sẻ niềm vui khi được chào cờ tại “Địa đầu Tổ quốc”, đồng thời gửi lời chúc mọi người một ngày Quốc khánh vui tươi.
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Dương Hoàng Yến đăng ảnh trước Lăng Bác cùng lời nhắn: “Trái tim bồi hồi nhìn Tổ quốc trong ánh mặt trời. Chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
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Diễn viên Ngân Hòa lựa chọn Huế làm nơi ghi dấu ngày Quốc khánh. Trong bài đăng, cô nhắc đến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình và bày tỏ sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình.
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Đức Phúc đăng lại hình ảnh anh biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025 và gọi đó là “khoảnh khắc ý nghĩa và vô cùng tự hào” mà anh luôn ghi nhớ. Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống trong thời bình và tự hào là người Việt Nam.
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Hà Anh đăng tải hình ảnh cùng con với thông điệp: “Mẹ và con đi giữa hòa bình”.
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NSND Thu Hà thực hiện bộ ảnh áo dài trắng in họa tiết bản đồ Việt Nam tại Hồ Gươm.
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Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ ngắn gọn: “Tổ Quốc đẹp lắm ai ơi, bình an, hạnh phúc giữa trời tự do”.
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Huyền Lizzie diện áo dài đỏ, cầm cờ Tổ quốc và đội nón in hình cờ đỏ sao vàng mừng ngày Quốc khánh 2/9.
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Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - chia sẻ: “Lịch sử viết bằng máu, hòa bình giữ bằng tâm”, đồng thời nhấn mạnh sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình trong ngày Quốc khánh.
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Diễn viên Ngọc Anh thực hiện bộ ảnh chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh. Cô mới trở lại màn ảnh với bộ phim giờ vàng Trời cao nguyên xanh sau gần ba năm vắng bóng.
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Dịp nghỉ lễ 2/9, diễn viên Quỳnh Kool có chuyến đi về Ninh Bình, hòa mình vào không gian thiên nhiên yên bình và thơ mộng.
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Gia đình NSND Tự Long tham quan bảo tàng dịp Quốc khánh 2/9.
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Người đẹp, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhắc ký ức những ngày lễ lớn năm trước và cho rằng thế hệ trẻ hôm nay may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong hòa bình. Theo Mỹ Vân, càng trưởng thành càng hiểu những điều bình dị đang có đã được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh của các thế hệ đi trước.
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Ca sĩ Erik chia sẻ hình ảnh rực rỡ cờ đỏ dịp cả nước mừng Quốc khánh 2/9.
Đỗ Quyên
#Hoa hậu Tiểu Vy #NSND Tự Long #Quốc khánh 2/9 #nghệ sĩ Việt 2/9 #hình ảnh sao Việt ngày Quốc khánh #sao Việt check-in 2/9 #sao Việt mừng Tết Độc lập

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