Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh và dàn sao mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp đồng loạt chia sẻ hình ảnh mang sắc đỏ, cờ Tổ quốc. Người chọn về những địa danh lịch sử, một số nghệ sĩ vẫn nhắc mãi về ký ức đặc biệt của sự kiện A80.