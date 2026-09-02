Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh và dàn sao mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp đồng loạt chia sẻ hình ảnh mang sắc đỏ, cờ Tổ quốc. Người chọn về những địa danh lịch sử, một số nghệ sĩ vẫn nhắc mãi về ký ức đặc biệt của sự kiện A80.
Không khí Quốc khánh được Hoa hậu Hà Trúc Linh ghi lại qua những khoảnh khắc đời thường khi cô “loanh quanh” Hà Nội trong ngày 2/9. Trúc Linh chia sẻ hình ảnh check-in tại Thủ đô cùng lá cờ Tổ quốc, gợi lại ký ức đặc biệt của mùa Quốc khánh năm trước.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm dịp đại lễ cùng lời nhắn: “Tự hào về Việt Nam. Biết ơn những thế hệ đã làm nên hòa bình của hôm nay. Và trân trọng từng cơ hội để được mang hai tiếng Việt Nam đi xa hơn”.
Tuấn Trần cùng ê-kíp Hộ linh tráng sĩ chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Bác trong những ngày đoàn phim giao lưu tại Hà Nội. Nam diễn viên viết: “Một ngày thật đặc biệt và đầy biết ơn. Nhân ngày Quốc khánh 2/9, chúng con được đến viếng Lăng Bác”. Hộ linh tráng sĩ là một trong những phim Việt được chú ý trong mùa phim dịp 2/9, là tác phẩm huyền sử Việt đầu tiên được giới thiệu ở định dạng IMAX.
Diễn viên Ngân Hòa lựa chọn Huế làm nơi ghi dấu ngày Quốc khánh. Trong bài đăng, cô nhắc đến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình và bày tỏ sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình.
Hà Anh đăng tải hình ảnh cùng con với thông điệp: “Mẹ và con đi giữa hòa bình”.
NSND Thu Hà thực hiện bộ ảnh áo dài trắng in họa tiết bản đồ Việt Nam tại Hồ Gươm.
Huyền Lizzie diện áo dài đỏ, cầm cờ Tổ quốc và đội nón in hình cờ đỏ sao vàng mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - chia sẻ: “Lịch sử viết bằng máu, hòa bình giữ bằng tâm”, đồng thời nhấn mạnh sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình trong ngày Quốc khánh.
Dịp nghỉ lễ 2/9, diễn viên Quỳnh Kool có chuyến đi về Ninh Bình, hòa mình vào không gian thiên nhiên yên bình và thơ mộng.
Ca sĩ Erik chia sẻ hình ảnh rực rỡ cờ đỏ dịp cả nước mừng Quốc khánh 2/9.