Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Ariana Grande bật khóc trong đêm diễn cuối

Tú Oanh

TPO - Ariana Grande nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ trong đêm cuối chuyến lưu diễn Eternal Sunshine tại London, trước khi tạm rời ánh đèn sân khấu.

Tối 1/9 (giờ địa phương), Ariana Grande dành những phút cuối trong đêm diễn khép lại chuyến lưu diễn Eternal Sunshine tại sân O2 Arena ở London để cảm ơn khán giả.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn các bạn thật nhiều. Đây thực sự là trải nghiệm phi thường. Cảm ơn London vì 10 đêm diễn tuyệt đẹp và cảm ơn 41 đêm diễn đáng nhớ của tour Eternal Sunshine. Đây là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ, phi thường nhất cuộc đời tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn mà không bật khóc nức nở”, người đẹp 9X chia sẻ trong lúc cố kìm nước mắt.

Ariana Grande tri ân khán giả trước khi tạm dừng sự nghiệp. Nguồn: IG.

Grande xúc động tri ân người hâm mộ vì đã góp phần tạo nên một trong những hành trình đẹp đẽ nhất cuộc đời cô. Theo giọng ca Side to Side, cô đặc biệt trân trọng tình cảm và nỗ lực của khán giả suốt chuyến lưu diễn, từ những tin nhắn, trang phục đến cách họ chuẩn bị cho mỗi đêm diễn. Cô khẳng định luôn ghi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc đã trải qua cùng người hâm mộ.

Grande khởi động tour Eternal Sunshine vào tháng 6 bằng ba đêm diễn tại Oakland Arena, California. Trong chặng Bắc Mỹ, cô lần lượt biểu diễn tại nhiều thành phố như Los Angeles, Austin, Atlanta, New York, Boston, Montreal và Chicago.

Đến giữa tháng 8, nữ ca sĩ sang Anh thực hiện 10 đêm diễn tại O2 Arena ở London. Đêm cuối cùng diễn ra tối 1/9, khép lại hành trình của tour.

Trong thời gian lưu diễn, Grande thông báo tạm rời ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài sau khi tour kết thúc.

Đầu tháng 8, đại diện của nữ ca sĩ cho biết “sự soi xét liên tục của công chúng” là một trong những lý do khiến cô muốn tạm nghỉ. Grande được cho là mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn trong trạng thái “hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Cùng thời điểm, Grande rút khỏi vở nhạc kịch Sunday in the Park with George của Stephen Sondheim tại West End, London.

Trong đêm diễn tại Chicago vào tháng 8, ngôi sao Wicked lên tiếng làm rõ quyết định tạm nghỉ được cô lên kế hoạch từ trước, không phải lựa chọn “bộc phát hay phản ứng nhất thời”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe nữ ca sĩ.

Ariana Grande khẳng định tin đồn tiêu cực không phải nguyên nhân khiến cô muốn dừng lại. “Tôi muốn các bạn hiểu rằng nhiều điều có thể đúng cùng lúc. Tôi nghe nói người hâm mộ lo rằng những điều tiêu cực đang hủy hoại sự nghiệp tôi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Thành thật mà nói, quyết định này không phải vì điều đó”, cô nói.

ar2.jpg
Ariana Grande quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu sau loạt lùm xùm về ngoại hình và đời tư. Ảnh: Mirror.

Thời gian qua, Ariana Grande liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe. Những tranh luận càng gia tăng sau khi cô phát hành MV Petal, trong đó hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống của nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý.

Chuyện tình cảm với Ethan Slater, bạn diễn trong Wicked, và những thay đổi trong đời sống cá nhân cũng khiến Grande thường xuyên chịu sự soi xét của công chúng.

Hai người công khai hẹn hò năm 2023, không lâu sau khi Grande chia tay chồng Dalton Gomez, Slater cũng kết thúc cuộc hôn nhân với Lilly Jay. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ khiến Grande vướng nhiều chỉ trích. Cô bị cho có liên quan đến đổ vỡ của Slater.

Tuy nhiên, cả hai sau đó vẫn duy trì mối quan hệ trong gần ba năm trước khi âm thầm chia tay vào năm 2026.

Tú Oanh
#Ariana Grande #Ariana Grande khóc #Ariana Grande tạm nghỉ #Eternal Sunshine #tranh cãi về Ariana Grande #Ariana Grande gầy gò

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe