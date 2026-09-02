Ariana Grande bật khóc trong đêm diễn cuối

TPO - Ariana Grande nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ trong đêm cuối chuyến lưu diễn Eternal Sunshine tại London, trước khi tạm rời ánh đèn sân khấu.

Tối 1/9 (giờ địa phương), Ariana Grande dành những phút cuối trong đêm diễn khép lại chuyến lưu diễn Eternal Sunshine tại sân O2 Arena ở London để cảm ơn khán giả.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn các bạn thật nhiều. Đây thực sự là trải nghiệm phi thường. Cảm ơn London vì 10 đêm diễn tuyệt đẹp và cảm ơn 41 đêm diễn đáng nhớ của tour Eternal Sunshine. Đây là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ, phi thường nhất cuộc đời tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn mà không bật khóc nức nở”, người đẹp 9X chia sẻ trong lúc cố kìm nước mắt.

Ariana Grande tri ân khán giả trước khi tạm dừng sự nghiệp. Nguồn: IG.

Grande xúc động tri ân người hâm mộ vì đã góp phần tạo nên một trong những hành trình đẹp đẽ nhất cuộc đời cô. Theo giọng ca Side to Side, cô đặc biệt trân trọng tình cảm và nỗ lực của khán giả suốt chuyến lưu diễn, từ những tin nhắn, trang phục đến cách họ chuẩn bị cho mỗi đêm diễn. Cô khẳng định luôn ghi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc đã trải qua cùng người hâm mộ.

Grande khởi động tour Eternal Sunshine vào tháng 6 bằng ba đêm diễn tại Oakland Arena, California. Trong chặng Bắc Mỹ, cô lần lượt biểu diễn tại nhiều thành phố như Los Angeles, Austin, Atlanta, New York, Boston, Montreal và Chicago.

Đến giữa tháng 8, nữ ca sĩ sang Anh thực hiện 10 đêm diễn tại O2 Arena ở London. Đêm cuối cùng diễn ra tối 1/9, khép lại hành trình của tour.

Trong thời gian lưu diễn, Grande thông báo tạm rời ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài sau khi tour kết thúc.

Đầu tháng 8, đại diện của nữ ca sĩ cho biết “sự soi xét liên tục của công chúng” là một trong những lý do khiến cô muốn tạm nghỉ. Grande được cho là mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn trong trạng thái “hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Cùng thời điểm, Grande rút khỏi vở nhạc kịch Sunday in the Park with George của Stephen Sondheim tại West End, London.

Trong đêm diễn tại Chicago vào tháng 8, ngôi sao Wicked lên tiếng làm rõ quyết định tạm nghỉ được cô lên kế hoạch từ trước, không phải lựa chọn “bộc phát hay phản ứng nhất thời”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe nữ ca sĩ.

Ariana Grande khẳng định tin đồn tiêu cực không phải nguyên nhân khiến cô muốn dừng lại. “Tôi muốn các bạn hiểu rằng nhiều điều có thể đúng cùng lúc. Tôi nghe nói người hâm mộ lo rằng những điều tiêu cực đang hủy hoại sự nghiệp tôi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Thành thật mà nói, quyết định này không phải vì điều đó”, cô nói.

Ariana Grande quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu sau loạt lùm xùm về ngoại hình và đời tư. Ảnh: Mirror.

Thời gian qua, Ariana Grande liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe. Những tranh luận càng gia tăng sau khi cô phát hành MV Petal, trong đó hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống của nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý.

Chuyện tình cảm với Ethan Slater, bạn diễn trong Wicked, và những thay đổi trong đời sống cá nhân cũng khiến Grande thường xuyên chịu sự soi xét của công chúng.

Hai người công khai hẹn hò năm 2023, không lâu sau khi Grande chia tay chồng Dalton Gomez, Slater cũng kết thúc cuộc hôn nhân với Lilly Jay. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ khiến Grande vướng nhiều chỉ trích. Cô bị cho có liên quan đến đổ vỡ của Slater.

Tuy nhiên, cả hai sau đó vẫn duy trì mối quan hệ trong gần ba năm trước khi âm thầm chia tay vào năm 2026.