Hoàng hậu Na Uy vắng mặt ở lễ tuyên thệ của nhà vua

TPO - Vua Haakon của Na Uy đã tuyên thệ trước quốc hội, thực hiện nghi lễ quan trọng đầu tiên trên cương vị quân chủ. Tuy nhiên, vợ ông - Hoàng hậu Mette-Marit - không thể chứng kiến khoảnh khắc trọng đại đó.

Ngày 1/9, bốn ngày sau khi cha qua đời, Vua Haakon (53 tuổi) tuyên thệ trung thành với Hiến pháp trước Storting - cơ quan lập pháp tối cao và Quốc hội Na Uy. Nghi thức này được quy định trong Hiến pháp Na Uy từ năm 1814.

Vua Haakon tự động kế vị ngai vàng sau khi Vua Harald qua đời. Trong lễ tuyên thệ, ông nói: “Tôi xin hứa và thề cai trị Vương quốc Na Uy theo Hiến pháp và pháp luật. Xin Thiên Chúa toàn năng và toàn tri phù hộ cho tôi”.

Vua Haakon tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Tháp tùng nhà vua trong buổi lễ có con gái lớn kiêm người kế vị, Công chúa Ingrid Alexandra (22 tuổi), con trai - Hoàng tử Sverre Magnus (20 tuổi) và Thái hậu Sonja (89 tuổi).

Riêng Hoàng hậu Mette-Marit không có mặt. Thông tin bà vắng mặt được công bố chỉ vài giờ trước khi nghi lễ diễn ra.

Theo People, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Quốc gia Na Uy cho biết tân hoàng hậu phải ở lại theo dõi do gặp biến chứng liên quan đến ca ghép phổi vào tháng 6.

“Biến chứng sau ghép phổi không phải điều hiếm gặp. Hoàng hậu đã gặp biến chứng một vài lần kể từ sau ca phẫu thuật. Do đó, bà ấy cần được theo dõi và đáng tiếc không thể tham dự lễ tuyên thệ tại Storting”, bác sĩ nói.

Hoàng hậu Mette-Marit được chẩn đoán mắc xơ phổi mạn tính vào năm 2018. Đây là bệnh phổi không thể chữa khỏi. Trước khi được ghép phổi, bà phải sử dụng ống thở oxy trong một số lần xuất hiện trước công chúng.

Những tháng qua, hoàng hậu mới của Na Uy cũng chịu sự soi xét gay gắt liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Theo tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Mette-Marit và Epstein trao đổi nhiều email trong giai đoạn 2011-2014, tức sau khi Epstein bị kết án tội phạm tình dục vào năm 2008. Năm 2013, bà lưu trú tại nhà riêng của Epstein ở Palm Beach (Florida, Mỹ).

Trước áp lực dư luận, Hoàng hậu Mette-Marit xin lỗi. Bà thừa nhận đã “đánh giá thiếu thận trọng” và hối tiếc vì từng tiếp xúc với Epstein. Bà còn tuyên bố bị nhà tài chính tai tiếng “thao túng và lừa dối”.

Hoàng hậu Mette-Marit bị biến chứng sau ca phẫu thuật ghép phổi. Ảnh: Getty Images.

Na Uy không tổ chức lễ đăng cơ cho quân chủ. Nghi lễ này bị quốc hội bãi bỏ từ năm 1908.

Tuy nhiên, Vua Haakon có thể sẽ tổ chức lễ tấn phong mang tính tôn giáo, tương tự cha và ông nội ông, nhằm nhận lời ban phước từ Giáo hội. Trước đó, lễ tấn phong của Vua Harald diễn ra vài tháng sau khi cha ông qua đời tại nhà thờ Nidaros ở Trondheim (thành phố lớn thứ 3 ở Na Uy). Sau nghi lễ, nhà vua mới sẽ chủ trì đám rước qua các tuyến phố Trondheim và tiệc chiêu đãi.

Tang lễ cấp nhà nước của Vua Harald dự kiến diễn ra ngày 9/9. Trước đó, nhiều thành viên Hoàng gia Na Uy đã tập trung tại nhà thờ Asker vào ngày 30/8 để dự lễ tưởng niệm quân vương quá cố. Đáng chú ý, một ngày trước đó là kỷ niệm 58 năm ngày cưới của ông với Thái hậu Sonja.

Vua Haakon, Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus đều tham dự lễ tưởng niệm. Hoàng hậu Mette-Marit tiếp tục vắng mặt.

Vua Harald qua đời sáng 28/8, hưởng thọ 89 tuổi, sau nhiều năm gặp vấn đề về sức khỏe.