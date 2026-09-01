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Văn hóa

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Bộ Văn hóa phản hồi đề xuất gộp Ngày Đại đoàn kết các dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngọc Ánh

TPO - Trước đề xuất gộp hai ngày lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có cơ sở chính trị, pháp lý, ý nghĩa và mục tiêu riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị nghiên cứu, tham mưu gộp Ngày Đại đoàn kết các dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) để tổ chức chung các hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Tại Công văn số 5179/BVHTTDL-VP ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, được quy định tại Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống và các sự kiện lớn trong năm đều hướng tới đề cao các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm kỷ niệm sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi đó, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được Bộ Chính trị thống nhất tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về Phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo chủ trương, đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, nhằm nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của nhân dân, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, đề cao và thực hành lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Chính trị quyết định lựa chọn ngày 24/11 hằng năm không chỉ để có một ngày tôn vinh văn hóa Việt, mà còn nhằm khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng. Đây cũng là dịp để nhân dân được tham gia, sáng tạo với tư cách chủ thể và thụ hưởng các giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống và các sự kiện lớn trong năm đều hướng tới đề cao các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, các giá trị khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, mỗi ngày kỷ niệm được xác lập trên cơ sở những sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa khác nhau, có mục đích, ý nghĩa và yêu cầu tổ chức riêng, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, ý nghĩa và mục tiêu riêng, bổ trợ cho nhau, cộng hưởng để đạt mục tiêu, yêu cầu mà Đảng, Quốc hội và pháp luật đã xác định đối với từng sự kiện.

Ngọc Ánh
#Ngày Đại đoàn kết #Ngày Văn hóa Việt Nam #Văn hóa Việt Nam #Bộ Văn hóa #đoàn kết dân tộc

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