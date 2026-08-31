Liền anh, liền chị hòa câu quan họ cùng người đẹp Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trên hành trình từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc trên Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp đắm mình vào những làn điệu quan họ mượt mà của các liền anh, liền chị. Bên cạnh đó, giai điệu trẻ trung của ca khúc "Bắc Bling" cũng là sợi dây kết nối các cô gái trẻ với giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất này. Hoạt động nằm trong chuỗi trải nghiệm của Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9 do Báo Tiền Phong - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phối hợp Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức ngày 30/8.