Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Hoa hậu
Tin tức trong nước Quốc tế Hoa hậu Việt Nam

Liền anh, liền chị hòa câu quan họ cùng người đẹp Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trên hành trình từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc trên Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp đắm mình vào những làn điệu quan họ mượt mà của các liền anh, liền chị. Bên cạnh đó, giai điệu trẻ trung của ca khúc "Bắc Bling" cũng là sợi dây kết nối các cô gái trẻ với giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất này. Hoạt động nằm trong chuỗi trải nghiệm của Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9 do Báo Tiền Phong - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phối hợp Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức ngày 30/8.

Duy Nam - Hoài Thanh
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #văn hóa Kinh Bắc #hát quan họ #tàu 5 cửa ô #chuyến tàu độc lập

Xem nhiều