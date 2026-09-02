Dòng người nối dài về Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân, du khách từ nhiều tỉnh, thành đã về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ sáng sớm, dòng người từ nhiều nơi nối nhau về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Có gia đình đưa con nhỏ về nguồn, có những đoàn cựu chiến binh, học sinh, sinh viên và cả những du khách lần đầu tìm về vùng đất từng là “tọa độ lửa” trên tuyến đường Trường Sơn.

Tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, các đoàn khách lần lượt dâng hoa, thắp hương, đặt những bó cúc trắng trước phần mộ 10 cô gái đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữ đường thông cho xe ra tiền tuyến.



Đông đảo người dân, du khách từ mọi miền về Đồng Lộc dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (một du khách đến từ Hà Nội) cho biết gia đình chị tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để về Hà Tĩnh và chọn Ngã ba Đồng Lộc là điểm dừng chân trong dịp này.

“Đây là lần đầu gia đình tôi đến Ngã ba Đồng Lộc. Trước đây tôi chỉ biết về 10 cô gái qua sách báo, nhưng khi trực tiếp đứng trước phần mộ, nghe kể lại câu chuyện về sự hy sinh của các chị, tôi cảm thấy rất xúc động. Dịp Quốc khánh càng khiến chuyến đi này có ý nghĩa hơn, bởi mình được hiểu thêm về những người đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay”, chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ dâng hương, nhiều đoàn khách còn dành thời gian nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Những câu chuyện về vùng đất từng hứng chịu bom đạn khốc liệt khiến nhiều người xúc động.

Du khách được nghe những câu chuyện về sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường vận tải chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Với tuyến đường độc đạo xuyên qua, nơi đây từng là “yết hầu” giao thông, nơi các đoàn xe phải vượt qua trước khi phân tỏa đi các tuyến đường khác vào chiến trường.

Nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược này, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, đế quốc Mỹ đã đánh phá Ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, với gần 50.000 quả bom các loại. Bom đạn khiến mặt đất bị cày xới, những hố bom nối tiếp nhau, nhưng các lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương vẫn bám đường, bám trận địa, ngày đêm san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt.

Những câu nói như “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Tim có thể ngừng đập nhưng đường phải thông” trở thành động lực để những người làm nhiệm vụ vượt qua hiểm nguy, giữ mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Trong cuộc chiến ấy, hàng trăm người đã hy sinh anh dũng, nằm lại nơi vùng đất này. Đặc biệt, sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 đã trở thành biểu tượng về lòng quả cảm, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đã khoác lên mình diện mạo bình yên. Những con đường rộng mở, hàng cây xanh phủ bóng, các công trình tưởng niệm được chăm sóc khang trang, trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ tìm về, tưởng nhớ những người đã hy sinh và hiểu hơn về một thời chiến tranh khốc liệt.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân tìm về "địa chỉ đỏ" để tri ân những Anh hùng, liệt sĩ.

Du khách tham quan, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử tại Khu lưu niệm Ngã ba Đồng Lộc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đông đảo người dân về tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Nơi từng là “tọa độ lửa” ác liệt, Ngã ba Đồng Lộc hôm nay phủ màu xanh, trở thành điểm đến để người dân tìm về tri ân, tưởng nhớ.

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng - cho biết trong 4 ngày qua, khu di tích đã đón khoảng hơn 15.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, dâng hương.

Để phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý bố trí cán bộ, nhân viên trực 100% quân số, đồng thời vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, treo cờ, băng rôn trang trọng, tạo không gian nghiêm trang, sạch đẹp phục vụ khách tham quan.

Theo ông Vũ, mỗi dịp lễ, Tết, lượng người về Ngã ba Đồng Lộc thường tăng cao. Nhiều đoàn từ các tỉnh, thành xa lựa chọn nơi đây trong hành trình về nguồn, nhất là vào những ngày cả nước hướng về ngày Quốc khánh.