Các cô gái Hoa hậu Việt Nam bất ngờ với gu làm đẹp của người xưa

TPO - Trong hành trình Chuyến tàu Độc lập về Kinh Bắc, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tận mắt chiêm ngưỡng ấn vàng Hoàng đế chi bảo tại Bảo tàng Nam Hồng. Bên cạnh bảo vật nổi tiếng của triều Nguyễn, các cô gái trẻ còn bị thu hút bởi một thế giới khác như vòng bạc, trang sức, tranh thêu cung đình và những hiện vật gợi mở cách người xưa ăn mặc, làm đẹp.

Gu của các cụ khá "ngầu"

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng là điểm cuối trong hành trình Thăng Long - Kinh Bắc của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây cũng là địa chỉ đang lưu giữ hai Bảo vật quốc gia nổi tiếng gồm Thạp đồng Đông Sơn và ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Trong bảo tàng còn có hàng nghìn hiện vật gồm đồ đồng, gốm, sứ, tiền cổ, đồ gỗ sơn son thếp vàng, sắc phong và tranh thêu cung đình Huế.

Các thí sinh thích thú với bộ sưu tập vòng tay từ thế kỷ 19. Ảnh: Tiền Phong.

Một trong những khu vực thu hút sự chú ý của tất cả thí sinh là bộ sưu tập trang sức bạc được bày ngay ở sảnh chính của bảo tàng. Bộ sưu tập vòng tay bạc này có niên đại từ thế kỷ 19-20, từng được sử dụng trong cung đình Huế.

Những chiếc vòng không giống nhau. Đa số là bản lớn, bề mặt phủ kín hoa văn, đặc biệt có giá trị ở kỹ thuật tạo hình và xử lý bề mặt.

Lưu lại hình ảnh của những món trang sức độc nhất vô nhị. Ảnh: Tiền Phong.

Thí sinh Vũ Hồng Hạnh cho biết dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng bộ sưu tập vòng tay vì mỗi chiếc gần như có kiểu trang trí riêng. Cô thích nhất những chiếc vòng có họa tiết được chạm kín trên bề mặt. Bây giờ trang sức thường được chuộng vì sự tối giản, còn những món đồ này dường như cố gắng kể rất nhiều câu chuyện trên một diện tích nhỏ.

Điều khiến Hồng Hạnh tò mò là cách những món đồ ấy được làm ra cách đây một đến hai thế kỷ. “Em cứ nghĩ người thợ ngày xưa phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành chiếc vòng, nhất là khi việc chế tác phụ thuộc rất nhiều vào đôi tay và kinh nghiệm. Có những kiểu dáng đến bây giờ nhìn vẫn bắt mắt”, cô chia sẻ.

Ngoài vòng tay, ở đây còn có vòng cổ, hoa tai. Ảnh: Tiền Phong.

Cô gái mang một nửa dòng máu Pháp - Gouband Lisa - lại chú ý đến sự đa dạng trong cách người xưa xử lý cùng một vật liệu.

“Điều khiến em bất ngờ là bạc không hề tạo cảm giác đơn điệu. Cùng một chất liệu nhưng có thể làm vòng tay, khuyên tai, dây chuyền, mặt trang sức hay những vật dụng nhỏ với rất nhiều hình dáng khác nhau. Có những món được chạm nổi, nhưng đa số là hoa văn khắc chìm rất nhỏ và dày. Đặt những đôi khuyên thanh mảnh cạnh chiếc vòng bản lớn, em mới thấy thẩm mỹ thời đó phong phú”, cô nhận xét.

Với Lisa, sức hấp dẫn của những món đồ này chủ yếu nằm ở tay nghề người chế tác. “Không có máy móc hiện đại mà người thợ vẫn tạo được họa tiết nhỏ và cầu kỳ như vậy thì kỹ thuật kim hoàn thời ấy thực sự đáng nể”, cô nói.

Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư lại nhìn món trang sức như đầu mối để hình dung về người phụ nữ từng sống trong cung đình Huế.

“Trước đây, nhìn qua ảnh, em thường nghĩ trang sức cung đình chủ yếu là món vàng bạc khá nặng và cầu kỳ. Xem trực tiếp mới thấy gu các cụ khá ngầu. Có những món đến hôm nay nhìn vẫn đẹp và hợp thẩm mỹ. Với em, xem trang sức là cách để hình dung đời sống cung đình Huế gần gũi hơn, không chỉ là câu chuyện lịch sử trong sách”, Anh Thư chia sẻ.

Các thí sinh chiêm ngưỡng ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Ảnh: Tiền Phong.

Chuyện mặc cũng lắm công phu

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng có bốn không gian trưng bày chính với hàng nghìn hiện vật. Tháng 3, nơi đây được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh công nhận là điểm du lịch.

Trên tầng 4, cùng trong không gian với ấn Hoàng đế chi bảo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được mục sở thị trang phục triều Nguyễn.

Thí sinh Trương Văn Tú Tâm cho biết điều khiến cô chú ý nhất là cách người xưa dùng trang phục để tạo nên diện mạo riêng.

Các thí sinh trải nghiệm đồ dùng cung đình thời xưa. Ảnh: Tiền Phong.

Ngô Thị Mai Hoa nhờ bạn cùng phòng chụp cho cô ảnh đứng cạnh bức Cửu long (Long sinh cửu tử), niên đại năm Bảo Đại thứ tư, 1928, kích thước 185x160 cm. Theo giới thiệu, tranh được thực hiện bằng chỉ vàng, cấu tạo từ sợi tơ tằm làm lõi truốt vàng, bên ngoài là vàng đồng dát thành sợi. Từ 6 đến 12 nghệ nhân kinh thành Huế xưa phải thêu trong ít nhất sáu tháng mới có thể hoàn thành tác phẩm.

“Khi nghe một bức thêu cần 6-12 nghệ nhân làm trong 6 tháng trở lên, em thấy kính nể tài nghệ thủ công của ông cha. Đứng trước một sản phẩm hàng nghìn, hàng vạn mũi kim mới hoàn thành, cảm giác về chữ đẹp cũng khác đi”, Mai Hoa chia sẻ.

Tranh thêu cung đình từ chỉ vàng. Ảnh: Tiền Phong.

Một hiện vật khác khiến các cô gái thích thú là những chiếc tráp pháp lam dùng để đựng trang sức.

Nguyễn Thị Sen nói thích màu sắc và độ bóng của pháp lam, bởi chiếc hộp đã giống món đồ trang trí tinh xảo. Có cảm giác người xưa không chỉ muốn món trang sức đẹp, mà nơi cất giữ nó cũng phải đẹp.