Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc xin lỗi liên quan BlackPink

TPO - Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì hạn chế khách tham quan và gây bất tiện trong quá trình tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink.

Daum đưa tin trong văn bản trả lời đơn kiến nghị gửi qua cổng thông tin khiếu nại, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực bảo đảm an toàn cho sự kiện và giảm thiểu bất tiện đối với khách tham quan, nhưng thành thật xin lỗi vì vẫn còn những thiếu sót”.

Bảo tàng cam kết xem xét kỹ lưỡng hơn những ảnh hưởng đối với hoạt động tham quan thông thường, cũng như chú trọng hơn đến việc thông báo trước và quản lý vận hành, trong trường hợp tổ chức các chương trình hợp tác tương tự.

Sự kiện 10 năm ra mắt BlackPink gây nhiều tranh cãi. Ảnh: IG Lisa.

Tranh cãi bắt nguồn từ sự kiện Meet & Greet - kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink, diễn ra vào ngày 8/8 tại sảnh phòng triển lãm đặc biệt của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul.

Để phòng ngừa sự cố do tập trung đông người, bảo tàng đã tạm dừng hoàn toàn việc đón khách mới vào phòng triển lãm đặc biệt trong khoảng một giờ, từ 14h-15h. Việc này khiến lịch tham quan của khách bị ảnh hưởng, trong đó có một số thay đổi đối với các chương trình giáo dục, hội thảo vốn được lên kế hoạch từ trước.

Đáng chú ý, sự kiện được quyết định sát ngày tổ chức. Thông báo hạn chế khách tham quan chỉ được đưa ra vào ngày hôm trước. Điều này khiến nhiều người đến bảo tàng bức xúc.

Trước làn sóng chỉ trích, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc giải thích đây không phải hoạt động cho thuê địa điểm đơn thuần, mà nằm trong chương trình Hợp tác toàn cầu Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc - BlackPink, được triển khai từ tháng 2.

Sự kiện nhằm quảng bá tới công chúng trong và ngoài nước triển lãm Amazing Thailand: Kiệt tác nghệ thuật Thái Lan, đang được tổ chức tại bảo tàng.

Đây là hoạt động kết hợp nhằm thu hút khách quốc tế. Thành viên người Thái Lan Lisa cùng các thành viên còn lại của BlackPink đã tham gia thu âm phần thuyết minh bằng giọng nói cho một số hiện vật tiêu biểu của bảo tàng và quảng bá sản phẩm văn hóa do đơn vị phát triển.

Tuy nhiên, bảo tàng thừa nhận việc chương trình được tổ chức dưới hình thức fan meeting, dù hướng tới mục tiêu quảng bá, dẫn đến những vấn đề ngoài ý muốn về mặt vận hành như hạn chế khách tham quan và thông báo chưa đầy đủ.

Không gian buổi fan meeting của BlackPink tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Đại diện bảo tàng cho biết: “Đây là một phần trong nỗ lực thu hút khách tham quan quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu những chỉ trích liên quan đến tính chất chương trình và trách nhiệm của một cơ sở công cộng”.

Trước những tranh cãi, các thành viên BlackPink cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Trong buổi phát trực tiếp kỷ niệm 10 năm ra mắt vào ngày 8/8, Jisoo thừa nhận vấn đề trong khâu giao tiếp và bày tỏ sự tiếc nuối vì khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng.

Sau đó, Rosé, Lisa và Jennie lần lượt gửi lời xin lỗi qua các kênh cá nhân.

Ồn ào chủ yếu xoay quanh việc sự kiện chỉ được thông báo sát ngày tổ chức, quy mô giới hạn 40 người và cách thức thông tin chưa rõ ràng. Theo Newsis, việc tổ chức fan meeting tại bảo tàng chỉ được quyết định vào ngày 3/8, tức 5 ngày trước sự kiện.