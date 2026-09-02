Tấm lòng người dân Cà Mau hướng về Bác

TPO - Từ rạng sáng đến trưa 2/9, tại Đền thờ Bác Hồ (ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau), hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh về dâng hương tưởng nhớ Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày được xây dựng vào năm 1972, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau, có một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Không chỉ là công trình tưởng niệm, ngôi đền còn là minh chứng cho lòng son sắt, sự kiên trung của người dân vùng đất cách mạng Châu Thới đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau.

Trong những năm tháng chiến tranh, việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ ngay trong vùng địch kiểm soát là một việc làm đầy gian khó. Giữ được ngôi đền nguyên vẹn giữa bom đạn chiến tranh lại càng là thử thách lớn đối với quân và dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khoa (76 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Đền thờ Bác Hồ, vẫn không quên những năm tháng cùng đồng đội bảo vệ ngôi đền. “Địch thường xuyên huy động phương tiện chiến tranh đánh phá, nhưng các lực lượng địa phương và Đội bảo vệ một lòng quyết tâm, thà hy sinh tính mạng cũng phải giữ ngôi đền nguyên vẹn”, ông Khoa xúc động nhớ lại.

Trải qua hơn 50 năm, Đền thờ Bác Hồ đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ người dân.

Đặc sản địa phương được người dân dâng lên Bác Hồ.

Mỗi dịp lễ, Tết, ngày sinh của Bác hay những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, người dân Châu Thới lại tìm về ngôi đền, kính cẩn dâng lên Bác những nén hương thơm, trà quả và những sản vật mang đậm hương vị quê hương.

Từ tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới được thành lập. Cứ đều đặn mỗi ngày, từ lão thành cách mạng đến các đoàn viên thanh niên lại luân phiên có mặt từ sớm để dâng hương, thay hoa tươi, chăm sóc khuôn viên.

Cụ bà Nguyễn Thị Nghín (84 tuổi, ngụ ở ấp Bà Chăng, xã Châu Thới), thành viên Câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, chia sẻ: "Còn sức là còn đi thắp hương cho Bác. Mỗi lần thắp hương dâng Bác là có những cảm xúc đặc biệt và luôn mang trong mình sự tri ân vô bờ bến đối với Bác".

Đặc biệt, vào ngày giỗ Bác (2/9 dương lịch hằng năm), người dân khắp các ấp tự nguyện mang đến những sản vật do chính tay mình làm ra, mâm cơm mộc mạc mang đậm dư vị quê hương thành kính dâng lên Người.

Tại Đền thờ, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều thế hệ trong một gia đình cùng nhau đến dâng hương. Hình ảnh người con gái và con rể tận tình đưa cụ ông Ngô Minh Chánh (91 tuổi, ngụ ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) đến Đền thờ thắp hương là một trong những khoảnh khắc xúc động.

Không chỉ thể hiện sự hiếu kính trong gia đình, hình ảnh ấy còn cho thấy truyền thống tri ân, lòng yêu nước và sự kính trọng đối với Bác Hồ vẫn đang được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hàng ngàn người dân đến thắp nhang tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ.

Bà Trương Ngọc Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Châu Thới, cho biết, sự tôn kính đối với Bác Hồ được cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa thành hành động trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thấm nhuần tư tưởng "lấy dân làm gốc", chính quyền địa phương tập trung lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.