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Pháp luật

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Người chuyên cà số khung, số máy ô tô truy sát 2 bảo vệ gần Đội đăng ký xe

Hoàng An

TPO - Bị tát vào mặt khi tranh cãi chuyện thu phí đỗ xe ô tô, bị can Phạm Anh Đông cầm dao truy sát hai bảo vệ khiến một người bị thương.

Ngày 3/9, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Đông (SN 1980, trú phường Thanh Xuân) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhân thân Đông từng bị xử phạt hành chính vì “Gây rối trật tự công cộng” năm 2006 và “Cố ý gây thương tích” năm 2015.

Cáo trạng xác định Đông không có nghề nghiệp, hằng ngày đến khu vực Đội đăng ký xe (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) ở số 2 phố Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông cũ, để ép biển số, cà số khung, số máy cho khách có nhu cầu.

Tại khu vực này, anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú phường Giảng Võ) và Ngô Doãn Quảng (SN 2001, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) đều là nhân viên của Công ty TNHH Tân Hồng Anh, làm nhiệm vụ bảo vệ trông xe trên đoạn đường trước cửa Đội đăng ký xe.

Khoảng 14h ngày 15/4/2025, một người lái chiếc Fortuner màu đen (không rõ biển kiểm soát) đến đỗ ở khu vực trông xe, rồi tới chỗ Phạm Anh Đông ép biển số, cà số khung, số máy. Thấy vậy, anh Tùng đến thu phí nhưng Đông bảo khách đỗ xe không mất tiền nên giữa Đông và anh Tùng mâu thuẫn, cự cãi.

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Ảnh minh họa.

Không kiềm chế được, anh Tùng tát vào mặt Đông. Bị can Đông không nói gì, điều khiển xe máy đến chợ Hà Đông mua hai con dao, quay lại đâm vào bụng anh Tùng. Khi nạn nhân bỏ chạy, Đông đuổi theo truy sát không kịp nên quay sang “lùa” tiếp anh Quảng.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khống chế Đông, thu giữ hai con dao tang vật gây án.

Anh Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Giám định thương tích cho thấy anh bị tổn thương mạc treo đại tràng ngang, rách thanh mạc cơ đại tràng ngang, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 38%.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định hai con dao bị can Phạm Anh Đông dùng gây án thuộc danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm theo Thông tư 75/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Do đó, Đông bị truy tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Giai đoạn điều tra, mẹ Đông cung cấp thông tin bị can từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, thần kinh. Giám định pháp y tâm thần kết luận bị can đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình giải quyết vụ án, gia đình Đông tự nguyện bồi thường cho anh Tùng số tiền 140 triệu đồng. Anh Tùng nhận tiền, không còn yêu cầu bồi thường dân sự.

Hoàng An
#Cà số khung #Số máy ô tô #Cà số khung ô tô #Truy sát #Truy sát hai bảo vệ #Đội đăng ký xe

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