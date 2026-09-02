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Trước khi bị bắt, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn từng giữ những vị trí nào trong ngành y tế?

Hà Minh

TPO - Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngành, trong đó có khám chữa bệnh, ghép tạng, phát triển kỹ thuật mới và theo dõi nhiều bệnh viện tuyến Trung ương.

Theo quyết định phân công công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế hồi tháng 10/2025, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn được giao trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần; an toàn truyền máu; ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh; hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.

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Ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố về tội " Nhận hối lộ".

Ông đồng thời được phân công phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; hoạt động y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; hợp tác quốc tế về y tế; chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế, ông Thuấn được giao theo dõi, chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Hợp tác quốc tế. Ông cũng phụ trách, theo dõi nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng nhiều cơ sở y tế chuyên khoa khác.

Ông Trần Văn Thuấn có quá trình công tác nhiều năm trong ngành y tế, với chuyên môn về ung thư. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý, trong đó có Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư, Trưởng Bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội và Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Năm 2020, ông Thuấn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Trong quá trình công tác tại Bộ, ông được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của ngành.

Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành ung thư. Ông từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016 đến khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế và là một trong những chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu, điều trị ung thư tại Việt Nam

Tháng 11/2024, ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Động thái tố tụng này được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.

Hà Minh
#Trần Văn Thuấn #Ngành y tế #Khám chữa bệnh #Chống tham nhũng #Bệnh viện Trung ương #Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bị bắt về tội nhận hối lộ

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