Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gia Lai:

Tìm được 1 thi thể trong vụ 2 người mất tích trên sông Lại Giang

Trương Định

TPO - Hai người đàn ông ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, mất tích sau khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang trong đêm.

Chiều 2/9, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai người mất tích khi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, đoạn qua địa bàn phường.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/9, ông Đ.X.K (SN 1985) và anh T.X.T (SN 1993 cùng trú phường Bồng Sơn), dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

1788349720825-3335852774658780645-g8181536784595661604-55aaa4b0c315651372cd29eb8b3c05b4.jpg
Người dân tập trung tại khu vực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh: Quý Hổ.

Tuy nhiên, đến sáng 2/9, gia đình không thấy ông K. và anh T. trở về nên trình báo cơ quan chức năng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân tổ chức tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông K. dưới đáy sông Lại Giang, giữa dòng. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trương Định
#mất tích #đánh cá #sông Lại Giang #Gia Lai #trắng đêm tìm kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe