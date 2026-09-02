Người dân trở lại TPHCM: Trái ngược ở hai cửa ngõ

TPO - Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu trở lại TPHCM trong chiều 2/9. Tại cửa ngõ phía Tây, phương tiện nối đuôi trên đường, bến xe Miền Tây tấp nập đón khách trở lại, trong khi các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối phố biển Vũng Tàu, Tây Nguyên với cửa ngõ phía Đông TPHCM khá thông thoáng.

Cửa ngõ phía Tây: Chật cứng

Ghi nhận từ khoảng 16h30, trên trục đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây hướng về trung tâm TPHCM tăng nhanh. Dòng xe máy, ô tô nối dài, di chuyển chậm qua nút giao giữa đường Lê Khả Phiêu - Bùi Thanh Khiết - Đoàn Nguyễn Tuấn.

Có thời điểm, các phương tiện phải nhích từng chút do lượng xe tăng cao.

Nhiều gia đình chở theo hành lý, balo, túi xách được buộc phía sau xe, tranh thủ trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc mới và học tập sau kỳ nghỉ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân từ Đồng Tháp trở lại TPHCM, cho biết: “Tôi tranh thủ về thành phố chiều nay để mai còn đi làm. Biết là ngày cuối kỳ nghỉ sẽ đông nên gia đình đi sớm nhưng càng về chiều, lượng xe càng nhiều. Đoạn qua quốc lộ 1 phải chạy chậm”.

Đến gần 17h, lượng phương tiện tại cửa ngõ phía Tây tiếp tục tăng, tạo thành dòng xe đông đúc kéo dài trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1).

Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng xe từ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ liên tục đưa hành khách trở lại TPHCM.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.

Từng nhóm hành khách kéo theo vali, túi xách, mang theo đồ đạc rời bến, đón xe về nhà sau nhiều ngày nghỉ lễ.

Khu vực trước và trong bến xe nhộn nhịp hơn khi các phương tiện ra vào liên tục. Hành khách sau khi xuống xe nhanh chóng rời bến, trong khi nhiều xe khác tiếp tục đưa người từ các tỉnh về thành phố.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường tại các khu vực đông phương tiện, phối hợp điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế ùn ứ cục bộ trong khu vực bến xe khi xe khách, ô tô và xe máy cùng tập trung.

Hành khách nhanh chóng đón xe rời Bến xe Miền Tây sau khi đến TPHCM.

Theo kế hoạch, trong ngày 2/9, Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ khoảng 33.500 hành khách với 2.190 chuyến xe. Cửa ngõ phía Đông: thông thoáng

Clip: Giao thông thông thoáng vào chiều 2/9 tại cửa ngõ phía Đông TPHCM

Ghi nhận khoảng 14h, lượng phương tiện trên các tuyến đường hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá đông. Dòng xe di chuyển chậm tại một số thời điểm. Tuy nhiên, giao thông nhìn chung vẫn ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều gia đình lựa chọn trở về TPHCM từ đầu giờ chiều để tránh thời điểm lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày.

Hàng nghìn xe ô tô nối đuôi rời phố biển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về lại trung tâm TPHCM và các tỉnh, kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9

Anh Trần Quang Hùng, ngụ phường Thủ Đức, cho biết gia đình anh đến Vũng Tàu từ ngày 31/8. Trưa 2/9, sau khi trả phòng, cả gia đình tiếp tục ăn uống, mua sắm rồi lên đường trở về.

“Gia đình tôi muốn về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau, đồng thời sắp xếp đồ đạc cho con chuẩn bị nhập học”, anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, năm nay việc đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giúp hành trình từ TPHCM xuống Vũng Tàu thuận lợi hơn. Trong những ngày nghỉ lễ, gia đình anh không gặp cảnh kẹt xe, ùn ứ kéo dài như những năm trước.

Đến chiều cùng ngày, dòng phương tiện tiếp tục tăng trên các tuyến đường kết nối từ Vũng Tàu và các khu vực ven biển với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các phương tiện chủ yếu di chuyển với tốc độ chậm nhưng vẫn giữ được sự ổn định.

Ngã tư Vũng Tàu (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) - cửa ngõ kết nối các tỉnh Tây Nguyên qua quốc lộ 1A và Vũng Tàu qua quốc lộ 51 với phía Đông TPHCM thưa vắng phương tiện

Cùng thời điểm trên, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, các phương tiện hướng về TPHCM tuy có tăng so với ngày thường nhưng vẫn lưu thông ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đầu giờ chiều 2/9, giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định.

Ghi nhận trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 và quốc lộ 14, lượng phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về khu vực trung tâm TPHCM khá đông. Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên theo Quốc lộ 14 qua khu vực ngã tư Đồng Xoài (phường Bình Phước, TP. Đồng Nai) hướng về TPHCM lưu thông ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Lực lượng chức năng được bố trí tại một số khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao để điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi lượng xe có thể tăng cao vào cuối ngày.