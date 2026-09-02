Người dân trở lại TPHCM: Trái ngược ở hai cửa ngõ

TPO - Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu trở lại TPHCM trong chiều 2/9. Tại cửa ngõ phía Tây, phương tiện nối đuôi trên đường, bến xe Miền Tây tấp nập đón khách trở lại, trong khi các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối phố biển Vũng Tàu, Tây Nguyên với cửa ngõ phía Đông TPHCM khá thông thoáng.
Cửa ngõ phía Tây: Chật cứng
Nhiều gia đình chở theo hành lý, balo, túi xách được buộc phía sau xe, tranh thủ trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc mới và học tập sau kỳ nghỉ.
Từng nhóm hành khách kéo theo vali, túi xách, mang theo đồ đạc rời bến, đón xe về nhà sau nhiều ngày nghỉ lễ.
Lực lượng bảo vệ được tăng cường tại các khu vực đông phương tiện, phối hợp điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế ùn ứ cục bộ trong khu vực bến xe khi xe khách, ô tô và xe máy cùng tập trung.
Ghi nhận khoảng 14h, lượng phương tiện trên các tuyến đường hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá đông. Dòng xe di chuyển chậm tại một số thời điểm. Tuy nhiên, giao thông nhìn chung vẫn ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Nhiều gia đình lựa chọn trở về TPHCM từ đầu giờ chiều để tránh thời điểm lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày.
Anh Trần Quang Hùng, ngụ phường Thủ Đức, cho biết gia đình anh đến Vũng Tàu từ ngày 31/8. Trưa 2/9, sau khi trả phòng, cả gia đình tiếp tục ăn uống, mua sắm rồi lên đường trở về.
“Gia đình tôi muốn về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau, đồng thời sắp xếp đồ đạc cho con chuẩn bị nhập học”, anh Hùng chia sẻ.
Theo anh Hùng, năm nay việc đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giúp hành trình từ TPHCM xuống Vũng Tàu thuận lợi hơn. Trong những ngày nghỉ lễ, gia đình anh không gặp cảnh kẹt xe, ùn ứ kéo dài như những năm trước.
Đến chiều cùng ngày, dòng phương tiện tiếp tục tăng trên các tuyến đường kết nối từ Vũng Tàu và các khu vực ven biển với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các phương tiện chủ yếu di chuyển với tốc độ chậm nhưng vẫn giữ được sự ổn định.
Cùng thời điểm trên, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, các phương tiện hướng về TPHCM tuy có tăng so với ngày thường nhưng vẫn lưu thông ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.
Ghi nhận trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 và quốc lộ 14, lượng phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về khu vực trung tâm TPHCM khá đông. Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Lực lượng chức năng được bố trí tại một số khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao để điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi lượng xe có thể tăng cao vào cuối ngày.