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Lạng Sơn:

Du khách tử vong khi cứu con trai bị nước cuốn tại thác Tiên Nữ

Anh Trọng

TPO - Trong lúc tắm tại khu vực thác Tiên Nữ (Lạng Sơn), thấy con trai bị dòng nước cuốn ra xa, một người đàn ông đã bơi ra ứng cứu. Cháu bé được đưa lên bờ an toàn, song người bố sau đó bị nước cuốn trôi và tử vong.

Chiều ngày 2/9, lãnh đạo UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một du khách bị nước cuốn mất tích trong khi cứu con trai tại khu vực thác Tiên Nữ.

Nạn nhân là anh N.V.T, sinh năm 1982, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/9, anh T. cùng gia đình đến khu vực thác Tiên Nữ, thuộc thôn Liên Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

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Khu du lịch Tiên Nữ, tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, trong lúc tắm tại khu vực thác, con trai anh T. không may bị dòng nước cuốn ra xa, có dấu hiệu đuối nước. Phát hiện sự việc, anh T. lập tức bơi ra ứng cứu con.

Sau đó, cháu bé được những người có mặt hỗ trợ đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, anh T. bị cuốn trôi và mất tích.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều động xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ, mang theo các phương tiện, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng ngày 2/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. tại khu vực thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuật, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 300 m về phía hạ lưu.

Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm, thi thể nạn nhân được đưa về để cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Thác Tiên Nữ là một điểm tham quan nằm trên địa bàn xã Bình Gia (xã Mông Ân cũ), tỉnh Lạng Sơn. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lượng người dân và du khách đến các điểm thác, suối, khu vực có cảnh quan tự nhiên trên địa bàn tăng lên.

Anh Trọng
#Suối Tiên Nữ #Khu du lịch Tiên Nữ #tỉnh Lạng Sơn #đuối nước #khách bị duối nước tại suối tiên nữ

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