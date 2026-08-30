Lạng Sơn: Tăng trưởng 10,6% là thách thức, song cũng tạo đà cho dư địa phát triển mới

TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, mục tiêu tăng trưởng 10,6% của tỉnh trong năm nay là rất nhiều thách thức, nhưng Lạng Sơn không lựa chọn cách tiếp cận thận trọng bằng việc hạ thấp mục tiêu. Lạng Sơn lựa chọn cách đối diện với thách thức, nhận diện đúng điểm nghẽn, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp.

Thu ngân sách tăng phản ánh “sức sống” của thị trường

Thưa Phó Chủ tịch, nhìn lại 7 tháng đầu năm 2026, đâu là những kết quả nổi bật nhất cho thấy kinh tế - xã hội Lạng Sơn đang có những chuyển biến mạnh mẽ?

Có thể nói, 7 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Điều đáng mừng là những kết quả này không chỉ thể hiện ở một vài chỉ tiêu riêng lẻ mà xuất hiện đồng thời ở nhiều động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lạng Sơn ngày 15/7

Sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 15.080,9 tỷ đồng, bằng 112,8% dự toán Trung ương giao, 111,9% dự toán tỉnh giao và tăng 105,5% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên Lạng Sơn hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao cho cả năm ngay trong 6 tháng đầu năm. Đến hết tháng 7, thu ngân sách tiếp tục tăng lên 16.751,5 tỷ đồng, đạt 125,3% dự toán Trung ương giao, tăng 86,3% so với cùng kỳ.

Đây là kết quả rất đáng khích lệ, bởi ngân sách tăng phản ánh sức sống của hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đặc biệt là kinh tế cửa khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học trong buổi trao đổi với PV Tiền Phong

Cùng với đó, công nghiệp tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 6,92%; riêng tháng 7 tăng 16,61% so với cùng kỳ. Các ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện có mức tăng khá. Tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo.

Một điểm được nhắc đến nhiều khi nói về kết quả của Lạng Sơn là kinh tế cửa khẩu gắn với chuyển đổi số. Tỉnh đã làm gì để biến lợi thế cửa khẩu thành động lực tăng trưởng thưa ông?

Lạng Sơn có lợi thế đặc biệt về vị trí địa kinh tế, nhưng lợi thế tự nhiên nếu không được tổ chức, quản trị tốt thì chưa thể trở thành lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, chúng tôi xác định phải cải cách phương thức quản lý cửa khẩu, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm công cụ quan trọng để nâng cao năng lực thông quan.

Điểm nổi bật là nền tảng cửa khẩu số được vận hành đồng bộ, 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh. Trong tháng 7, nền tảng này xử lý 47.713 lượt phương tiện xuất nhập khẩu.

Từ việc số hóa quy trình, các lực lượng chức năng đang từng bước tái cấu trúc quy trình thủ công, tăng cường liên thông dữ liệu giữa Hải quan, Biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng liên quan. Mục tiêu là giảm tối đa thời gian, chi phí và các khâu trung gian cho doanh nghiệp, hướng tới mô hình cửa khẩu thông minh.

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Lạng Sơn vào tháng 7 vừa qua, tỉnh đã báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo tác động mạnh đến hoạt động xuất nhập khẩu, giúp hoạt động thông quan thông suốt, liên tục, hiệu quả hơn.

Kịch bản chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm

Vậy đâu là yếu tố quan trọng nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành để tạo ra những chuyển biến nói trên?

Theo tôi, trước hết phải là sự thống nhất trong lãnh đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và lựa chọn đúng những động lực có khả năng tạo ra tăng trưởng.

Lạng Sơn không thể phát triển bằng cách dàn trải nguồn lực. Chúng tôi phải xác định những lĩnh vực tỉnh có lợi thế và có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn, như kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp, du lịch, hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ; đồng thời tạo động lực mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điểm khác trong điều hành thời gian qua là bám sát từng nhiệm vụ, từng dự án, từng điểm nghẽn, chứ không chỉ giao nhiệm vụ rồi chờ báo cáo cuối kỳ.

Đối với mục tiêu tăng trưởng năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, đồng thời thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đánh giá kết quả hằng tháng và xác định nhiệm vụ, giải pháp cho tháng tiếp theo.

Cách làm này nhằm chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 6 tháng mới đạt 7,02%, trong khi mục tiêu cả năm là 10,6%. Đây rõ ràng là khoảng cách rất lớn. Tỉnh nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa Phó Chủ tịch?

Chúng tôi nhìn nhận rất rõ rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Sáu tháng đầu năm, GRDP của tỉnh đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ. Kết quả này chưa đạt kịch bản đề ra, nhưng cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và quan trọng hơn là dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn còn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ: để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Lạng Sơn phải khơi thông các điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng mới; 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng trên 13%. Đây là yêu cầu rất cao, buộc tỉnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm và phương thức điều hành.

Chúng tôi không né tránh những hạn chế. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; các động lực tăng trưởng chưa thực sự bền vững; hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng; trình độ phát triển giữa các vùng còn chênh lệch.

Vì vậy, nếu muốn tăng trưởng nhanh hơn, phải đồng thời xử lý nhiều nút thắt chứ không thể trông chờ vào một động lực duy nhất.

Mục tiêu tăng trưởng 10,6% là rất thách thức, nhưng Lạng Sơn không lựa chọn cách tiếp cận thận trọng bằng việc hạ thấp mục tiêu. Chúng tôi lựa chọn cách đối diện với thách thức, nhận diện đúng điểm nghẽn, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, thu ngân sách, thương mại dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số, cho thấy những dư địa mới đang được mở ra.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch.