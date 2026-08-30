Lào Cai khơi thông nguồn lực tăng trưởng hai con số

TP - Sau 6 tháng đầu năm, GRDP tỉnh Lào Cai đạt 9,01%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,1% trong năm 2026, 6 tháng cuối năm, tỉnh phải tăng khoảng 11,05%. Lào Cai xác định phải khơi thông nguồn lực, phát huy các động lực để bứt phá, củng cố vai trò cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Áp lực lớn từ mục tiêu tăng trưởng 10,1%

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh Lào Cai tăng 9,01%, thấp hơn kịch bản đề ra 9,7%, nhưng vẫn là mức tăng khá tích cực khi đứng thứ 4 về tốc độ tăng trưởng trong khu vực và thứ 15 cả nước.

Trong đó, công nghiệp tăng 12,16%, đóng góp khoảng 3,13 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP; xây dựng tăng 11,02%. Khu vực dịch vụ tăng 8,72%, đóng góp khoảng 3,64 điểm phần trăm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 13,14%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,19%, cơ bản hoàn thành kịch bản đề ra.

Tuy nhiên, một số động lực chủ lực chưa phát huy hết dư địa. Công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt mức tăng như kỳ vọng; một số cơ sở sản xuất thiếu nguyên liệu đầu vào; sản xuất điện chưa phát huy hết tiềm năng; tiến độ một số dự án đầu tư, xây dựng còn chậm.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động và các mô hình kinh tế mới chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu tạo giá trị gia tăng. Với mức tăng trưởng 6 tháng đạt 9,01%, để hoàn thành mục tiêu 10,1%, Lào Cai phải tạo cú tăng tốc đáng kể trong thời gian còn lại của năm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trước mắt, Lào Cai tập trung khơi thông các động lực đang có, nhất là công nghiệp, đầu tư xây dựng, thương mại, kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch. Trong công nghiệp, tỉnh tập trung bảo đảm nguyên liệu cho các tổ hợp hóa chất, phân bón; nâng công suất các cơ sở sản xuất hiện hữu; đồng thời thúc đẩy các dự án mới đi vào hoạt động.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể là phấn đấu tái khởi động mỏ sắt Quý Xa trong tháng 8/2026, đồng thời thúc đẩy các dự án chế biến sâu, tuyển quặng, hóa chất và nguồn điện mới hoàn thành, đi vào sản xuất trong quý III và quý IV. Đây được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất trực tiếp cho khu vực công nghiệp trong những tháng cuối năm.

Đầu tư và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực quan trọng. Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 90.000 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm khoảng 75%. Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, ưu tiên các công trình giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, y tế, giáo dục, tái định cư và các dự án có khả năng tạo khối lượng, hiệu ứng lan tỏa lớn.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; xử lý các dự án chậm tiến độ để giải phóng nguồn lực. Trong 6 tháng đầu năm, Lào Cai đã chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án, với tổng vốn đăng ký 23.096 tỷ đồng và 4 triệu USD. Tỉnh cũng thu hút thêm 1 dự án FDI.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nếu mục tiêu 10,1% tạo áp lực trước mắt thì không gian phát triển mới sau sáp nhập được xem là dư địa quan trọng cho Lào Cai trong trung và dài hạn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, lợi thế lớn không chỉ nằm ở quy mô địa giới, dân số và nền kinh tế được mở rộng mà còn ở khả năng kết nối, bổ trợ các lợi thế của từng khu vực, hình thành một không gian phát triển thống nhất.

Lào Cai định hướng tổ chức không gian theo mô hình “Một trục động lực - Hai cực phát triển - Ba vùng kinh tế - Bốn trụ cột phát triển”, qua đó tái cấu trúc các vùng động lực, hành lang kinh tế, khu vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch và nông nghiệp.

Hạ tầng chiến lược được xác định là điều kiện then chốt để biến lợi thế vị trí thành lợi thế cạnh tranh. Tỉnh tập trung vào các tuyến giao thông kết nối liên vùng gồm: tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, logistics, khu, cụm công nghiệp và các tuyến kết nối vùng sản xuất, du lịch.

Lợi thế cửa ngõ kết nối Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc cũng được Lào Cai xác định là một động lực đặc thù. Tỉnh sẽ nâng cao năng lực thông quan, phát triển logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu, kết nối cửa khẩu với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và hệ thống cảng biển. Mục tiêu là từng bước chuyển từ lợi thế của một địa phương biên giới thành lợi thế đầu mối logistics, thương mại và giao thương liên vùng, qua đó tạo thêm giá trị từ dòng hàng hóa trung chuyển qua địa bàn.

Bốn động lực cho chặng đường phía trước

Để tạo sức bật cho tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xác định 4 nhóm động lực lớn. Thứ nhất là đầu tư công và các công trình hạ tầng chiến lược, phải đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân không chỉ để tạo thêm giá trị cho ngành xây dựng trong ngắn hạn mà là hình thành năng lực hạ tầng mới, tạo mặt bằng và điều kiện để huy động đầu tư tư nhân. Các dự án giao thông liên vùng, đường sắt, cao tốc, hạ tầng khu - cụm công nghiệp, cửa khẩu và logistics khi được đẩy nhanh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và thị trường bất động sản sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực trực tiếp có khả năng tạo mức tăng trưởng lớn trong ngắn và trung hạn, nhưng trọng tâm sẽ chuyển dần sang nâng cao giá trị gia tăng. Tỉnh đang thúc đẩy các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho các dự án khai khoáng lớn đồng thời định hướng tăng chế biến sâu, giảm xuất nguyên liệu thô.

“Bài toán của Lào Cai không chỉ là đạt tăng trưởng 10,1% trong năm 2026, mà quan trọng hơn là biến những lợi thế sẵn có thành năng lực cạnh tranh thực chất, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030”. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh

Thứ ba, kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại và du lịch phải trở thành nhóm động lực đặc thù của Lào Cai. Như đã nói, lợi thế lớn nhất của tỉnh là vị trí trên hành lang kinh tế kết nối vùng Tây Nam Trung Quốc với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các nước ASEAN. Nếu nâng cao năng lực thông quan, phát triển logistics hiện đại, kết nối cửa khẩu với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và hệ thống cảng biển, Lào Cai không chỉ thu lợi từ hàng hóa sản xuất tại địa phương mà còn có thể gia tăng giá trị từ dòng hàng hóa trung chuyển qua địa bàn.

Thứ tư, tỉnh sẽ phải chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới thay vì chỉ dựa vào các ngành truyền thống. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cấp các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và mở rộng không gian hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc.