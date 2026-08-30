XÃ QUANG MINH: Khơi thông nguồn lực từ các dự án 'ngủ đông'

TP - Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (kể từ ngày 1/7/2025), xã Quang Minh (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một trong những thành tựu nổi bật nhất là khơi thông các dự án “ngủ đông” nhiều năm trên địa bàn. Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào thu ngân sách của địa phương.

Thu ngân sách đạt hơn 3.000 tỷ đồng

Kết quả kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy những nỗ lực của xã đã mang lại những thành công đáng ghi nhận. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.174 tỷ đồng, bằng 97,47% dự toán năm, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 1.407,29 tỷ đồng. Những con số này phản ánh sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Cùng với đó, việc có hơn 900 doanh nghiệp đang hoạt động liên tục tại Khu công nghiệp Quang Minh với khoảng 40.000 lao động đã đóng góp mạnh mẽ vào sức sống của kinh tế địa phương.

Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội đánh giá công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Quang Minh được triển khai khá toàn diện

Một trong những thành tựu nổi bật nhất là công tác khơi thông các dự án “ngủ đông” nhiều năm trên địa bàn. Xã đã rà soát 29 dự án chậm triển khai và chủ động phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Điển hình là Dự án Khu đô thị CEOHomes Hana Garden của Tập đoàn CEO, sau 18 năm vướng mắc đã được khởi công trở lại, dự kiến đóng góp khoảng 2.133,9 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tương tự, Dự án Khu biệt thự nhà vườn, thương mại và dịch vụ tổng hợp Hưng Nga, tồn tại gần 20 năm cũng đã được tái khởi động trong năm 2026. Những kết quả này không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, với 31 dự án được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tổng diện tích thu hồi đất là 464,5 ha. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho 9 dự án, với diện tích 15,3 ha, số tiền phê duyệt là 44,5 tỷ đồng. Với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 1.404 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 634 tỷ đồng, bằng 45,15% kế hoạch, các dự án đầu tư công đều đảm bảo tiến độ.

Công nghệ làm nền tảng cho mô hình “quản trị thông minh”

Đặc biệt, xã Quang Minh chủ động vận dụng hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; trong đó, xã là đơn vị cấp xã đầu tiên của cả nước tổ chức thành công đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu đô thị quy mô lớn; đồng thời chủ động phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị cao cấp Mê Linh quy mô khoảng 205ha do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng mức đầu tư gần 15 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã cũng chú trọng công tác an sinh xã hội. Ngay từ những tháng đầu chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tổ chức chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho trên 63.000 người dân, đạt tỷ lệ trên 95% dân số toàn xã với sự tham gia của các y, bác sĩ đến từ 12 bệnh viện lớn tuyến Trung ương và Thành phố; từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn... Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,3%, địa phương duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch…

Chuyển đổi số là một trong những trọng tâm được xã quan tâm hướng tới xây dựng xã thông minh; xã đã triển khai đầu tư hệ thống Camera giám sát thông minh AI với 421 vị trí, 1.072 bộ camera bằng công nghệ tiên tiến, phục vụ công tác giám sát, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần quản lý hiệu quả về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, xử lý các sự cố phát sinh trên địa bàn thông qua các Camera giám sát thông minh AI. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính được xã triển khai đồng bộ theo hướng quản trị dữ liệu, kết nối liên thông; giải quyết hồ sơ, thủ tục trên môi trường điện tử; ứng dụng hiệu quả HanoiWork trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức với 1.300 tài khoản được thiết lập; làm nền tảng để chuyển từ mô hình “quản lý hành chính” sang mô hình “quản trị thông minh” trong giai đoạn mới.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Quang Minh khẳng định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 11,3% trở lên trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hà Nội.