Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ ‘xuyên không’ về ngày Độc lập

TPO - Công nghệ thực tế ảo đưa người dân và du khách ở Đà Nẵng “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Người dân và du khách được các tình nguyện viên phát số, hướng dẫn xếp hàng, mỗi lần sẽ 15 lượt khách tham gia trải nghiệm. Từng nhóm lần lượt được gọi số vào khu vực trải nghiệm, hỗ trợ đeo kính thực tế ảo và chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng.
Sau khi cùng bạn bè tham gia trải nghiệm đặc biệt này, bạn Huỳnh Thị Như Thọ (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) tranh thủ chụp ảnh "check-in" cùng bản sao Tuyên ngôn Độc lập và những tấm postcard đặc biệt của sự kiện.
Không chỉ hòa chung không khí lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, người dân và du khách còn được tặng các phần quà lưu niệm độc đáo như: card bo góc, bản sao Tuyên ngôn Độc lập…, tham gia chụp ảnh check-in, viết postcard gửi gắm niềm tự hào nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.