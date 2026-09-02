Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ ‘xuyên không’ về ngày Độc lập

TPO - Công nghệ thực tế ảo đưa người dân và du khách ở Đà Nẵng “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.