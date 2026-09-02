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Xã hội

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ ‘xuyên không’ về ngày Độc lập

Giang Thanh

TPO - Công nghệ thực tế ảo đưa người dân và du khách ở Đà Nẵng “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ ‘xuyên không’ về ngày Độc lập. Video: Giang Thanh
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Ngày 2/9, tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), hàng nghìn người dân và du khách chen chân xếp hàng để tham dự chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945﻿ thông qua công nghệ thực tế ảo (VR). Ảnh: Giang Thanh
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Dòng người xếp hàng dài từ khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng vào khu vực sân khấu trải nghiệm. Dù phải chờ đợi rất lâu nhưng ai cũng kiên nhẫn lấy số, đứng đợi đến lượt.
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Người dân và du khách được các tình nguyện viên phát số, hướng dẫn xếp hàng, mỗi lần sẽ 15 lượt khách tham gia trải nghiệm. Từng nhóm lần lượt được gọi số vào khu vực trải nghiệm, hỗ trợ đeo kính thực tế ảo và chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng.
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Thông qua không gian thực tế ảo, người xem được hòa vào dòng người tại Quảng trường Ba Đình trong sáng ngày 2/9/1945, ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
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Sau 2 tiếng đồng hồ xếp hàng, chị Đặng Thị Thùy Trang (giảng viên Đại học Duy Tân) cùng mẹ mới đến lượt tham gia trải nghiệm. Đeo kính thực tế ảo, chị Trang chăm chú theo dõi, hòa vào sự kiện lịch sử thiêng liêng.
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“Dù phải chờ đợi rất lâu nhưng tôi cảm thấy xứng đáng. Được 'xuyên không' về thời khắc lịch sử trên Quảng trường Ba Đình cách đây 81 năm, tôi rất xúc động. Đây cũng là một cách để các bạn trẻ tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động hơn”, chị Trang nói.
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Sau khi cùng bạn bè tham gia trải nghiệm đặc biệt này, bạn Huỳnh Thị Như Thọ (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) tranh thủ chụp ảnh "check-in" cùng bản sao Tuyên ngôn Độc lập và những tấm postcard đặc biệt của sự kiện.
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“Em đã từng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập rất nhiều lần trên tivi, Internet. Tuy nhiên, khi lần đầu được trải nghiệm qua công nghệ thực tế ảo, em thấy rất sống động và hiểu rõ hơn về khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình”, Thọ chia sẻ.
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Không chỉ hòa chung không khí lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, người dân và du khách còn được tặng các phần quà lưu niệm độc đáo như: card bo góc, bản sao Tuyên ngôn Độc lập…, tham gia chụp ảnh check-in, viết postcard gửi gắm niềm tự hào nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
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Sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Thành ủy - UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2/9 đến ngày 4/9), mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.
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Theo ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, việc kể lại câu chuyện về ngày Độc lập﻿ bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông, mà còn tiếp tục thực hiện trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc.
Giang Thanh
#Công nghệ thực tế ảo #Đà Nẵng #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tuyên ngôn Độc lập #Chủ tịch Hồ Chí Minh Tuyên ngôn Độc lập #Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng #81 năm Quốc khánh 2/9 #Quảng trường Ba Đình

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