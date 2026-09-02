Chiến sĩ Biên phòng Lũng Cú tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Độc lập

Thiếu tá Lò Ngọc Quý - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang), cho biết dịp này, đơn vị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.
Các chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao không chỉ tạo không khí vui tươi, đoàn kết mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đã góp phần lan tỏa truyền thống và đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc đối với cộng đồng”, Thiếu tá Lò Ngọc Quý chia sẻ.