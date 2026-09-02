Bộ binh trực chiến dịp Quốc khánh: Kẻng vang là cơ động, có lệnh là lên đường

TPO - Khi người dân cả nước chung vui Tết Độc lập, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Khi tiếng kẻng báo động vang lên, bộ đội lập tức cơ động, kiểm tra quân số, vũ khí trang bị, phương tiện và triển khai theo nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường luyện tập, kiểm tra phương án, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Quân khu 4 và Sư đoàn 324 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp lễ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); rà soát, bổ sung văn kiện, kế hoạch; tổ chức kiểm tra, luyện tập các phương án, trọng tâm là chiến đấu tại chỗ, bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường kiểm tra trực SSCĐ, quản lý quân số, vũ khí trang bị, phương tiện; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đại tá Phạm Lê Tuấn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết nhiệm vụ SSCĐ trong dịp lễ được đặt lên hàng đầu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chủ động quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên kiểm tra, luyện tập các phương án, nhất là những tình huống đột xuất.

“Không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ; đồng thời bảo đảm cho bộ đội đón lễ vui tươi, an toàn, tiết kiệm nhưng luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh”, Đại tá Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh.

﻿ Các mặt đảm bảo vật chất nổ máy và kiểm tra xe sẵn sàng cơ động được Sư đoàn 324 triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tại các cơ quan, đơn vị, các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực quân y được tổ chức chặt chẽ. Bộ đội luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo vệ mục tiêu, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, qua đó nâng cao khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống.

Tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, trong một lần thực hành báo động, tiếng kẻng vang dồn dập. Từ cán bộ đến chiến sĩ nhanh chóng rời vị trí nghỉ, cơ động về nơi tập kết. Chỉ trong thời gian ngắn, quân số được kiểm tra, vũ khí trang bị và phương tiện được cơ động đầy đủ; các bộ phận triển khai theo đúng nhiệm vụ.

Theo Trung tá Lê Văn Thọ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335, SSCĐ không chỉ là nhiệm vụ trong những ngày lễ mà được duy trì thường xuyên, liên tục. Sau mỗi lần báo động, luyện tập, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và bổ sung những nội dung còn thiếu.

“Khi có tình huống, phải nhanh chóng, chính xác, đúng chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm xử trí hiệu quả ngay từ những phút đầu”, Trung tá Lê Văn Thọ nói.

﻿ Một số hoạt động vui chơi ngày nghỉ của chiến sĩ Sư đoàn 324.

Bên cạnh nhiệm vụ SSCĐ, Sư đoàn 324 chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của bộ đội. 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ; các đơn vị chủ động quản lý tư tưởng, quân số, vũ khí trang bị và phương tiện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đối với lực lượng vận tải, các đơn vị kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm nhiên liệu, vật chất và sẵn sàng cơ động lực lượng, trang bị khi có mệnh lệnh. Bộ đội làm nhiệm vụ vận tải được quán triệt nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị vẫn duy trì nền nếp rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị.

Với sự chuẩn bị chủ động, chặt chẽ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 duy trì trạng thái SSCĐ cao, sẵn sàng xử trí các tình huống, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn để nhân dân vui lễ, đón Quốc khánh trong không khí hòa bình, ổn định.