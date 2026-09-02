Dinh Độc Lập trong ngày lễ Quốc khánh

TPO - Những thắng cảnh, di tích đặc biệt tại trung tâm TPHCM đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, trong đó có không ít những khách phương xa.
Người dân thích thú chụp ảnh bên hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390, gắn với dấu mốc thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
Không khí nô nức trong ngày lễ trọng đại của đất nước tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
Trong số các hiện vật được giới thiệu có bộ tiền xu và tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chính thức phát hành đầu năm 1946. Cùng với đó là các số báo đặc biệt ra ngày 2/9 của hàng chục năm về trước.