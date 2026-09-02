Dinh Độc Lập trong ngày lễ Quốc khánh

TPO - Những thắng cảnh, di tích đặc biệt tại trung tâm TPHCM đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, trong đó có không ít những khách phương xa.