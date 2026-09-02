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Văn hóa

Dinh Độc Lập trong ngày lễ Quốc khánh

Ngô Tùng

TPO - Những thắng cảnh, di tích đặc biệt tại trung tâm TPHCM đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, trong đó có không ít những khách phương xa.

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Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều địa điểm quen thuộc tại khu vực trung tâm TPHCM tiếp tục thu hút rất đông du khách tham quan, vui chơi. Ảnh: Ngô Tùng.
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Trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ, đông đảo người dân và khách du lịch quốc tế﻿ đã đổ về Di tích lịch sử quốc gia Dinh Độc Lập (hay còn gọi Hội trường Thống Nhất, thuộc phường Bến Thành) tham quan.
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Ghi nhận trong ngày 1/9, nhiều du khách xếp hàng chờ mua vé để vào Dinh Độc Lập tham quan.
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Hưởng ứng ngày lễ Quốc khánh, nhiều gia đình, bạn trẻ chuẩn bị cờ Tổ quốc, khăn rằn để chụp ảnh kỷ niệm tại di tích lịch sử đặc biệt này.
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Bạn trẻ phấn khởi trải nghiệm kỳ nghỉ lễ đặc biệt trước khi quay trở lại với công việc thường nhật.
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Hòa trong không khí hân hoan của kỳ nghỉ, gia đình ba thế hệ của chị Đoàn Thị Thu Hồng (ngụ quận 12 cũ) cùng đến tham quan Dinh Độc Lập﻿. Chị Hồng cho biết những năm qua, gia đình hay đến đây thăm thú, thưởng ngoạn vào những dịp lễ lớn như 30/4, 2/9.
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Cũng trong những ngày nghỉ lễ, chị Nguyễn Thị Mai Hồng cùng những người thân ở thủ đô Hà Nội đã cùng đến Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Chị Hồng chia sẻ bản thân đi qua Dinh Độc Lập nhiều lần nhưng đến nay mới có dịp cùng gia đình vào bên trong tham quan, tìm hiểu.
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Người dân thích thú chụp ảnh bên hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390, gắn với dấu mốc thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
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Người dân, du khách xem những hiện vật lịch sử bên trong Dinh Độc Lập.
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Không khí nô nức trong ngày lễ trọng đại của đất nước tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
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Tranh thủ ngày lễ, Thủy Tiên (bìa phải) và các bạn đồng trang lứa hẹn nhau ra Công viên 30/4 (Hàn Thuyên) ôn lại kỷ niệm.
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Các khu vực lân cận Dinh Độc Lập thu hút nhiều người dân, du khách đến check-in trong dịp lễ Quốc khánh. Trong ảnh là nhóm du khách mặc áo dài Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Bưu điện Thành phố.
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Mừng đại lễ 2/9, nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp (Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam) đã trưng bày nhiều hiện vật lịch sử với chủ đề Văn hóa ký ức ngay tại quán cà phê của mình ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
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Trong số các hiện vật được giới thiệu có bộ tiền xu và tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chính thức phát hành đầu năm 1946. Cùng với đó là các số báo đặc biệt ra ngày 2/9 của hàng chục năm về trước.
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Dịp này, ông Huỳnh Minh Hiệp cũng giới thiệu đến công chúng một số hình ảnh tư liệu đặc biệt về phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 3/9/1945.
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Nói về góc trưng bày của mình, ông Hiệp mong muốn thông qua những hiện vật ghi dấu lịch sử, các bạn trẻ hiểu được quá trình đấu tranh giành độc lập của ông cha ta, đồng thời thêm trân quý giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.
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Đến xem triển lãm, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - nhìn nhận việc trưng bày các hiện vật mang tính lưu dấu kỷ niệm,﻿ đặc biệt là các ấn phẩm báo chí như Sài Gòn Giải Phóng, Tiền Phong, Tuổi Trẻ trong dịp 2/9 đã tạo thêm sự phong phú, đặc sắc cho các không gian văn hóa trên địa bàn thành phố.
Ngô Tùng
#Hội trường Thống Nhất #Dinh Độc Lập #di tích lịch sử #thắng cảnh #lễ chào cờ #Quốc khánh 2/9 #bạn trẻ #du lịch #tham quan #vui chơi #nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp #triển lãm

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