Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt ngày Quốc khánh 2/9

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Nơi đây lưu giữ hệ thống 82 bia tiến sĩ, ghi danh các nhà khoa bảng trong các kỳ thi từ năm 1442 đến năm 1779. Năm 2010, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2011, 82 bia Tiến sĩ tiếp tục được ghi danh Di sản tư liệu thế giới.