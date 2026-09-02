Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Sáng 2/9, lượng du khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tăng cao. Những hàng người nối dài qua cổng di tích. Các khu vực tham quan, dâng hương luôn trong tình trạng đông đúc.
Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây cũng là trang phục được nhiều người dân Việt Nam lựa chọn khi tham quan một số danh lam, di tích trong dịp Quốc khánh 2/9.
Bên trong Văn Miếu, du khách di chuyển qua những không gian mang đậm dấu ấn lịch sử như Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu bia Tiến sĩ và Điện Đại Thành. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng, vừa tham quan vừa giới thiệu cho các em về truyền thống hiếu học của cha ông.
Dừng lại bên Giếng Thiên Quang - nằm chính giữa khu vườn bia Tiến sĩ - nhiều em nhỏ thích thú quan sát đàn cá bơi dưới làn nước xanh trong. Du khách cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên công trình gắn với không gian Khuê Văn Các, Nhà bia Tiến sĩ. Nước giếng quanh năm tràn đầy, như tấm gương phản chiếu bầu trời. Giếng mang tên “Thiên Quang” có ý nghĩa là “Ánh sáng trời”.
Trong khu vực thờ tự, lượng người tập trung đông hơn. Du khách lần lượt dâng hương, tham quan và tìm hiểu những giá trị văn hóa được lưu giữ tại đây.
Một phụ huynh cho biết gia đình muốn dành ngày 2/9 để các con có thêm trải nghiệm về văn hóa và lịch sử. “Quốc khánh là dịp đặc biệt. Tôi muốn các con vừa được vui chơi, vừa hiểu vì sao ngày 2/9 có ý nghĩa với đất nước. Sau chuyến đi, các cháu có thể nhớ những câu chuyện lịch sử theo cách gần gũi hơn”, người này cho hay.
Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Nơi đây lưu giữ hệ thống 82 bia tiến sĩ, ghi danh các nhà khoa bảng trong các kỳ thi từ năm 1442 đến năm 1779. Năm 2010, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2011, 82 bia Tiến sĩ tiếp tục được ghi danh Di sản tư liệu thế giới.