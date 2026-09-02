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Văn hóa

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt ngày Quốc khánh 2/9

Đỗ Quyên- Duy Phạm

TPO - Sáng 2/9, lượng du khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tăng cao. Những hàng người nối dài qua cổng di tích. Các khu vực tham quan, dâng hương luôn trong tình trạng đông đúc.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt khách tham quan ngày Quốc khánh 2/9.
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Phóng viên Tiền Phong ghi nhận từ sáng đến trưa 2/9, từng dòng người liên tục đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các khu vực trong di tích đều được lấp đầy bằng lượng khách tăng đột biến.
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Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội thực hiện chính sách miễn phí tham quan đối với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa đang thu phí trên địa bàn trong ngày 2/9. Trong danh sách này có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, làng cổ Đường Lâm...
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Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ. Các em hào hứng khám phá không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tìm hiểu những câu chuyện về trường đại học đầu tiên của Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm.
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Chị Thu Dương (Thái Nguyên) cho biết gia đình dành ngày Quốc khánh để thực hiện tour tham quan nhiều điểm di tích ở Hà Nội. “Hôm nay tôi đưa các cháu đi đủ một vòng từ Lăng Bác đến Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội sau đó về đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đúng ngày 2/9, các di tích đều mở cửa miễn phí nên chỗ nào cũng đông. Trời nắng nên các cháu cũng có chút mệt, nhưng rất hào hứng khám phá”, chị Dương chia sẻ.
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Chị Nguyễn Thị Hằng - một du khách đến từ Hải Phòng - cho biết gia đình chọn Hà Nội làm điểm đến trong dịp 2/9 bởi muốn các con có thêm trải nghiệm thực tế về lịch sử. "Tôi đưa các con lên Hà Nội dịp 2/9 để vừa nghỉ lễ, vừa cho các cháu được tận mắt thấy những địa danh mà trước đây chỉ biết qua sách vở. Khi đến Lăng Bác, Văn Miếu hay Nhà tù Hỏa Lò, các cháu đặt nhiều câu hỏi hơn và cũng hiểu lịch sử theo một cách gần gũi hơn", chị Hằng nói.
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Theo chị Hằng, điều đáng nhớ nhất sau chuyến đi không phải là đã "đi được bao nhiêu nơi", mà là những câu chuyện lịch sử trở nên cụ thể hơn qua từng địa điểm.
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Một nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng cũng lựa chọn Hà Nội cho kỳ nghỉ. Sau khi tham quan Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các bạn tiếp tục đến Văn Miếu. "Trước đây tôi thường nghĩ lịch sử là những mốc thời gian phải nhớ. Nhưng khi trực tiếp đứng trước hiện vật, di tích và nghe kể về những con người từng sống trong giai đoạn đó, mình cảm nhận lịch sử khác hẳn. Mình hiểu hơn rằng những gì chúng ta có hôm nay được tạo nên từ rất nhiều thế hệ", Lê Thùy Dương chia sẻ.
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Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây cũng là trang phục được nhiều người dân Việt Nam lựa chọn khi tham quan một số danh lam, di tích trong dịp Quốc khánh 2/9.
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Bên trong Văn Miếu, du khách di chuyển qua những không gian mang đậm dấu ấn lịch sử như Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu bia Tiến sĩ và Điện Đại Thành. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng, vừa tham quan vừa giới thiệu cho các em về truyền thống hiếu học của cha ông.
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Dừng lại bên Giếng Thiên Quang - nằm chính giữa khu vườn bia Tiến sĩ - nhiều em nhỏ thích thú quan sát đàn cá bơi dưới làn nước xanh trong. Du khách cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên công trình gắn với không gian Khuê Văn Các, Nhà bia Tiến sĩ. Nước giếng quanh năm tràn đầy, như tấm gương phản chiếu bầu trời. Giếng mang tên “Thiên Quang” có ý nghĩa là “Ánh sáng trời”.
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Không ít du khách lần đầu đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào dịp 2/9. Việc được miễn phí tham quan cũng khiến nhiều gia đình lựa chọn các điểm di tích thay vì những khu vui chơi thông thường.
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Trong khu vực thờ tự, lượng người tập trung đông hơn. Du khách lần lượt dâng hương, tham quan và tìm hiểu những giá trị văn hóa được lưu giữ tại đây.
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Du khách trải nghiệm xin chữ thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi tờ giấy điệp xin chữ có giá 200.000 đồng, thu hút nhiều gia đình, đặc biệt là các em nhỏ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa chỉ hàng đầu để các gia đình xin chữ, dạy trẻ về đạo học.
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Một phụ huynh cho biết gia đình muốn dành ngày 2/9 để các con có thêm trải nghiệm về văn hóa và lịch sử. “Quốc khánh là dịp đặc biệt. Tôi muốn các con vừa được vui chơi, vừa hiểu vì sao ngày 2/9 có ý nghĩa với đất nước. Sau chuyến đi, các cháu có thể nhớ những câu chuyện lịch sử theo cách gần gũi hơn”, người này cho hay.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Nơi đây lưu giữ hệ thống 82 bia tiến sĩ, ghi danh các nhà khoa bảng trong các kỳ thi từ năm 1442 đến năm 1779. Năm 2010, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2011, 82 bia Tiến sĩ tiếp tục được ghi danh Di sản tư liệu thế giới.

Đỗ Quyên- Duy Phạm
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