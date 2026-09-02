Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

TPHCM:

Cảnh trái ngược tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày cao điểm 2/9

Hữu Huy - Lê Nhàn

TPO - Từ sáng đến trưa 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận hai hình ảnh khá trái ngược trong ngày cao điểm đón người dân trở lại TPHCM. Tại hai nhà ga quốc nội T1 và T3, khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh và đón xe thông thoáng. Trong khi đó, nhà ga quốc tế T2 nhộn nhịp hơn. Có thời điểm, hành khách phải chờ hơn 30 phút để lấy hành lý.

tp-tan-son-nhat-5.jpg
Theo phương án điều hành khai thác, ngày 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến, với tổng cộng 119.159 lượt hành khách.
tp-tan-son-nhat-14.jpg
Đây là ngày cao điểm khách trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong cho thấy diện mạo sân bay có phần khác với những hình dung về một ngày cao điểm: Hành khách tuy vẫn đông nhưng được phân bổ khá đều, các khu vực chức năng duy trì trật tự.
tp-tan-son-nhat-13.jpg
Tại khu vực nhà ga T3, hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý di chuyển liên tục nhưng không tạo thành những dòng người chen chúc.
tp-tan-son-nhat-11.jpg
Khu vực quầy làm thủ tục và kiểm tra an ninh vẫn có hành khách xếp hàng, song các hàng chờ được tổ chức theo từng luồng, không xảy ra tình trạng dồn ứ.
tp-tan-son-nhat-6.jpg
tp-tan-son-nhat-8.jpg
Ở nhà ga T3, không gian rộng cùng hệ thống biển chỉ dẫn giúp dòng khách di chuyển khá thuận lợi. Nhiều khu vực phía trước quầy thủ tục còn giữ được khoảng trống lớn, tạo cảm giác vắng hơn so với dự báo về một ngày cao điểm.
tp-tan-son-nhat-9.jpg
Tại nhà ga T3, các khu vực đón trả khách cũng không ghi nhận cảnh phương tiện nối dài. Việc phân luồng, bố trí khu vực đón xe cá nhân và xe dịch vụ giúp hành khách nhanh chóng rời sân bay.
tp-tan-son-nhat-3.jpg
tp-tan-son-nhat-2.jpg
tp-tan-son-nhat.jpg
Khu vực nhà ga quốc nội T1 thông thoáng trong giờ cao điểm sáng 2/9.
tp-san-bay-6.jpg
Tại nhà ga quốc tế T2, không khí nhộn nhịp hơn khi các chuyến bay từ nước ngoài liên tục hạ cánh trong khung giờ cao điểm. Lượng khách dồn về khu vực nhận hành lý khiến nhiều băng chuyền trở nên đông đúc.
tp-san-bay999999.jpg
Theo ghi nhận của PV trong khung giờ khoảng 11h-12h, hàng trăm hành khách tập trung tại khu vực băng chuyền để chờ nhận hành lý. Tại một số băng chuyền, dòng người đứng kín quanh khu vực chờ, nhiều hành khách phải đợi khá lâu mới lấy được vali. Thời gian chờ có lúc kéo dài khoảng 30 phút.
tp-san-bayb-10101010.jpg
Anh Phẩm Văn Nhân - hành khách từ Hong Kong về TPHCM sáng 2/9 - cho biết chuyến bay hạ cánh gần như đúng giờ, thủ tục nhập cảnh diễn ra tương đối nhanh. Tuy nhiên, anh phải chờ gần 30 phút mới nhận được hành lý. “Khu vực băng chuyền lúc đó khá đông nhưng mọi người vẫn đứng chờ trật tự, không xảy ra chen lấn”, anh Nhân nói.
tp-san-bay-7.jpg
Theo ghi nhận, tình trạng đông khách tại ga quốc tế chủ yếu tập trung vào thời điểm nhiều chuyến bay hạ cánh gần nhau. Khi hành khách lần lượt nhận hành lý và rời khỏi khu vực, lượng người tại các băng chuyền nhanh chóng giảm.
tp-san-bay-3.jpg
Phía ngoài nhà ga quốc tế T2, lượng người đến đón thân nhân cũng tăng. Tại sảnh đến, nhiều người đứng chờ, liên tục theo dõi thông tin chuyến bay hoặc hướng mắt về phía cửa ra để tìm người thân.
tp-san-bay-2.jpg
Dù vậy, khu vực sảnh đến ga quốc tế vẫn duy trì tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
tp-tan-son-nhat-7.jpg
Một điểm đáng chú ý trong ngày cao điểm là khu vực đón xe. Tại các khu vực dành cho xe cá nhân, xe hợp đồng và phương tiện dịch vụ, việc phân luồng được tổ chức rõ ràng. Hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý ra khu vực đón xe mà không phải đứng chờ thành hàng dài.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất thấp hơn dự báo

Theo phương án điều hành khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2/9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến.

Trong đó, chiều đi có 231 chuyến quốc nội và 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay dự kiến khai thác 229 chuyến quốc nội và 157 chuyến quốc tế.

Tổng lượng hành khách qua cảng trong ngày dự kiến đạt 119.159 lượt. Chiều đi có khoảng 54.166 khách, trong khi chiều đến dự kiến đạt 64.993 khách.

Theo kế hoạch, nhà ga T1 dự kiến khai thác 175 chuyến bay, phục vụ hơn 27.800 hành khách. Nhà ga T3 khai thác 285 chuyến, với khoảng 40.200 hành khách. Nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế, dự kiến khai thác 300 chuyến với hơn 51.000 lượt khách.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo ngày 2/9 là cao điểm khách đến, với khoảng 135.000 hành khách qua sân bay.

Như vậy, số khách dự kiến trong phương án khai thác mới thấp hơn khoảng 15.841 lượt, tương đương giảm gần 12% so với dự báo trước đó.

Trong ngày cao điểm, các đơn vị khai thác tại sân bay tiếp tục được yêu cầu chủ động phương án phục vụ, bảo đảm an toàn, thông suốt và hạn chế ùn ứ tại các khu vực nhà ga.

Theo Cục Hàng không Việt Nam việc tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các sân bay và chuyến bay trên cả nước áp dụng đến hết ngày 4/9. Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo yêu cầu này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động. Nếu xảy ra sự việc bất thường hoặc sự cố liên quan đến an ninh hàng không, các đơn vị phải báo cáo ngay sau khi phát hiện, theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Hữu Huy - Lê Nhàn

Hữu Huy - Lê Nhàn
#sân bay #Tân Sơn Nhất #cao điểm #ngày lễ #hành khách #đón khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe