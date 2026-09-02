Cảnh trái ngược tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày cao điểm 2/9

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất thấp hơn dự báo

Theo phương án điều hành khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2/9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến.

Trong đó, chiều đi có 231 chuyến quốc nội và 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay dự kiến khai thác 229 chuyến quốc nội và 157 chuyến quốc tế.

Tổng lượng hành khách qua cảng trong ngày dự kiến đạt 119.159 lượt. Chiều đi có khoảng 54.166 khách, trong khi chiều đến dự kiến đạt 64.993 khách.

Theo kế hoạch, nhà ga T1 dự kiến khai thác 175 chuyến bay, phục vụ hơn 27.800 hành khách. Nhà ga T3 khai thác 285 chuyến, với khoảng 40.200 hành khách. Nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế, dự kiến khai thác 300 chuyến với hơn 51.000 lượt khách.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo ngày 2/9 là cao điểm khách đến, với khoảng 135.000 hành khách qua sân bay.

Như vậy, số khách dự kiến trong phương án khai thác mới thấp hơn khoảng 15.841 lượt, tương đương giảm gần 12% so với dự báo trước đó.

Trong ngày cao điểm, các đơn vị khai thác tại sân bay tiếp tục được yêu cầu chủ động phương án phục vụ, bảo đảm an toàn, thông suốt và hạn chế ùn ứ tại các khu vực nhà ga.

Theo Cục Hàng không Việt Nam việc tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các sân bay và chuyến bay trên cả nước áp dụng đến hết ngày 4/9. Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo yêu cầu này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động. Nếu xảy ra sự việc bất thường hoặc sự cố liên quan đến an ninh hàng không, các đơn vị phải báo cáo ngay sau khi phát hiện, theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Hữu Huy - Lê Nhàn