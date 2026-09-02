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Hàng không - Du lịch

Mộc Châu kể chuyện cao nguyên bằng 'Tiếng gọi mùa yêu'

Viết Hà

Trong không khí rộn ràng đón Tết Độc lập, “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” đưa du khách hòa vào sắc màu văn hóa cao nguyên qua tiếng khèn, vòng xòe, điệu múa. Một đêm nghệ thuật khép lại, nhưng tình yêu và lời mời gọi về với Mộc Châu vẫn còn ngân vang.

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Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”.

Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, chương trình không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà được phát triển từ câu chuyện “Chợ tình Mộc Châu” nguyên bản vốn có từ lâu đời và được gìn giữ đến ngày nay.

Nơi đây từng là không gian hẹn hò, gặp gỡ thiêng liêng của biết bao thế hệ những chàng trai, cô gái đồng bào dân tộc Mông.

Đồng thời, là nơi du khách tìm đến để hòa mình vào bức tranh rực rỡ sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, lắng nghe âm thanh trầm bổng của tiếng khèn gọi bạn, tiếng hát giao duyên và những điệu múa rộn ràng vang vọng khắp các nẻo đường cao nguyên Mộc Châu.

Ba chương kể chuyện về cao nguyên

Với thời lượng khoảng 60 phút, “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” được xây dựng thành ba chương với mạch cảm xúc liền mạch, đưa khán giả đi từ vẻ đẹp thiên nhiên đến những giá trị văn hóa đặc sắc và tình người nơi cao nguyên.

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Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” được xây dựng thành ba chương với mạch cảm xúc liền mạch.

Chương I “Mộc Châu thức giấc” mở ra bức tranh thiên nhiên cao nguyên trong trẻo, hùng vĩ, nơi núi rừng, thung lũng, mùa hoa và nhịp sống con người hòa vào nhau.

Tiếp nối là Chương II “Tiếng gọi mùa yêu”, điểm nhấn văn hóa của chương trình, đưa khán giả đến với những sắc màu đặc trưng của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường qua tiếng khèn, tiếng trống, vòng xòe, tiếng chiêng và các điệu múa cộng đồng.

Chương III “Mộc Châu gọi bạn” khép lại chương trình bằng những ca khúc giàu cảm xúc, gửi gắm lời mời gọi du khách đến với một Mộc Châu không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn bởi bản sắc văn hóa và tình người nồng hậu.

Sau tiết mục cuối, không gian biểu diễn được mở rộng bằng vòng xòe đại cảnh và các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Đại biểu, người dân và du khách cùng hòa vào những vòng xòe Thái, điệu nhảy Tha Khềnh của đồng bào Mông, múa Chuông của người Dao.

Đây cũng là khoảnh khắc sân khấu và khán đài gần như không còn khoảng cách, khi người xem không chỉ thưởng thức mà trở thành một phần của ngày hội.

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Sắc màu văn hóa lan tỏa giữa ngày hội

Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa với chủ đề “Mộc Châu - Sắc màu văn hóa, khát vọng vươn xa” thu hút hàng nghìn người xem, làm nên không khí rực rỡ, phấn khởi trên cao nguyên trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, một trong những điểm nhấn ấn tượng là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 4 xã, phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Vân Sơn.

Các nghệ nhân được chia thành 2 đoàn, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật xòe Thái, múa khèn, nhảy Tha Khềnh, múa Chuông... của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái.

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Các tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái...

Hoạt động biểu diễn, phục vụ nhân dân và du khách diễn ra tại một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 6, sân UBND phường Mộc Sơn, tiểu công viên tổ dân phố 3 và 7, phường Mộc Sơn và Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu.

Từ sân khấu nghệ thuật đến những hoạt động văn hóa cộng đồng, Mộc Châu đang kể câu chuyện của mình bằng chính những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và trong tiếng khèn, tiếng trống, những vòng xòe nối dài giữa ngày hội, lời mời gọi về với cao nguyên dường như càng trở nên gần gũi, tha thiết hơn.

Viết Hà
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