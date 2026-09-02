Kẹt đường leo núi Bà Đen

TPO - Sáng 2/9, hàng trăm người chen chân leo núi Bà Đen, nhiều đoạn phải nhích từng bước. Ngày 1/9 một du khách ngất xỉu vì mệt khi leo núi

Sáng 2/9, hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ, xếp hàng từ sớm tại chốt Sơ Ri để đăng ký leo núi Bà Đen (Tây Ninh). Lượng khách tăng đột biến khiến nhiều đoạn trên tuyến trekking xảy ra cảnh chen chân, phải dừng chờ.

Khu vực chốt Sơ Ri trên tuyến leo núi Cột Điện, Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, trong ba ngày nghỉ lễ 30/8-1/9, đơn vị đã tiếp nhận và hướng dẫn hơn 4.500 lượt khách tham quan đỉnh núi theo đường bộ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 người leo núi, cao gấp hàng chục lần ngày thường, khi chỉ vài chục người tham gia, chủ yếu vào cuối tuần.

Ghi nhận của phóng viên sáng 2/9, từ sớm, hàng trăm người tập trung tại chốt Sơ Ri trên tuyến leo núi Cột Điện để làm thủ tục đăng ký thông tin trước khi bắt đầu hành trình chinh phục “nóc nhà Nam Bộ”.

Dòng người nối dài tại chốt Sơ Ri, chờ đăng ký thông tin trước khi bắt đầu hành trình leo núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Phần lớn người leo núi là các bạn trẻ yêu thích trekking, muốn khám phá và trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Bạn Nguyễn Nhật (ngoài cùng bên phải) check-in cùng nhóm bạn trước hành trình chinh phục núi Bà Đen dịp lễ 2/9. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Bạn Nguyễn Nhật, sống tại Tây Ninh, cho biết anh có mặt dưới chân núi lúc 5h. Thời điểm này, hàng trăm người đã xếp hàng đăng ký leo núi.

“Ngày thường, tôi mất khoảng hai giờ để lên tới đỉnh. Dịp lễ này, nhiều đoạn đông người, phải dừng lại chờ nên thời gian di chuyển gần gấp đôi. Mỗi lần đi leo núi, tôi cũng thường nhắc mọi người giữ gìn vệ sinh, không xả rác và đi đúng những đoạn đường được Ban Quản lý cho phép”, anh Nhật nói.

Theo anh Nhật, thời tiết sáng 2/9 khá thuận lợi cho việc leo núi. Trên cao chủ yếu có mây mù nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hành trình.

Bạn Lê Nguyễn Hạ Vy (ngụ Tân Biên, Tây Ninh). Ảnh: Nguyễn Nhật.

“Mình chọn leo núi Bà Đen dịp 2/9 vì đây là ngày Quốc khánh, có ý nghĩa đặc biệt. Mình muốn vừa vui chơi, giao lưu với mọi người, vừa rèn luyện sức khỏe và tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của địa phương. Với mình, Bà Đen là nơi phù hợp để có những trải nghiệm như vậy”, bạn Lê Nguyễn Hạ Vy (ngụ Tân Biên, Tây Ninh) nói.

Cung trekking lên núi Bà Đen dài khoảng 5-6 km, có nhiều đoạn dốc và địa hình đá, đòi hỏi người tham gia phải có thể lực. Khi lượng khách tăng cao, việc di chuyển trên những đoạn hẹp cũng gặp nhiều khó khăn.

Cung đường leo núi Bà Đen có nhiều đoạn dốc, địa hình đá, đòi hỏi du khách phải có thể lực tốt. Ảnh: Nguyễn Nhật

Trước đó vào chiều tối 1/9, một du khách bị ngất do mệt trên tuyến Cột Điện. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã tiếp cận, sơ cứu tại chỗ và đưa người này xuống núi. Đến 20h45, nạn nhân được chuyển vào bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Dòng người di chuyển trên tuyến Cột Điện, một trong những cung đường được phép leo núi Bà Đen hiện nay. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Núi Bà Đen cao 986 m, là ngọn núi cao nhất miền Nam. Bên cạnh hệ thống cáp treo, các tuyến đường bộ thu hút đông giới trẻ, đặc biệt vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ.

Núi Bà Đen nổi bật giữa mây trời Tây Ninh, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ.