Phú Quốc hút khách, nhiều nơi ‘bội thu’ du lịch dịp 2/9

TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khách tới An Giang tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, tổng thu từ du lịch tăng hơn 72%, Phú Quốc tiếp tục là điểm đến đón khách nhiều nhất. Tương tự các tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng thu hút lượng khách tăng mạnh.

Sở Du lịch An Giang cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (từ ngày 29/8 đến 2/9), toàn tỉnh ước đón hơn 580.000 lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 26.800 lượt, tăng 48%. Công suất phòng bình quân đạt 62%, tăng 7,7%.

Đặc biệt, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 880 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Cáp treo Phú Quốc hút khách dịp lễ 2/9.

Trong dịp lễ, đặc khu Phú Quốc tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông du khách nhất của An Giang. Theo thống kê, Phú Quốc ước đón hơn 116.400 lượt khách, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 26.200 lượt, tăng gần 46%; khách lưu trú khoảng 37.900 lượt, tăng 62%.

Tại phía Bắc đảo , nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa Việt thu hút du khách.

Ở phía Nam Phú Quốc, du khách trải nghiệm cáp treo, công viên nước Hòn Thơm, các đảo nhỏ như Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút, Hòn Gầm Ghì; check-in Cầu Hôn, khám phá kiến trúc Địa Trung Hải và thưởng thức các chương trình nghệ thuật.

Một hình ảnh đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay là khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường phục vụ APEC 2027 cùng thực hiện nghi thức chào cờ.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong những ngày nghỉ lễ, các địa phương trọng điểm du lịch tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các bến tàu, bến cảng, khu, điểm du lịch và khu vui chơi giải trí.

Các công nhân, kỹ sư thực hiện nghi thức chào cờ tại công trường các dự án phục vụ APEC 2027.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn chịu tác động bởi thời tiết khi mưa, giông, gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời, tham quan đảo và trên biển.

Tại Cà Mau, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh nay cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9, tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Các điểm đến đặc trưng như Khu du lịch Đất Mũi, Khu biển nhân tạo Nhà Mát, Khu Nhà Công tử Bạc Liêu... tiếp tục được du khách quan tâm.

Tính chung 5 ngày nghỉ lễ, Cà Mau đón hơn 210.400 lượt khách, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có hơn 3.800 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ.

Tại Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho hay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 đạt nhiều kết quả khả quan, với nhiều hoạt động, thu hút và đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

Tổng khách du lịch ước đạt hơn 197.300 lượt, tăng gần 12% so cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 14.000 lượt, tăng hơn 17% so cùng kỳ.



Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 200 tỷ đồng, tăng hơn 15% so cùng kỳ. Công suất phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70-75%, một số cơ sở kín phòng.