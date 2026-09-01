quảng ngãi sẽ làm gì với mô hình du lịch khác biệt?

TP - Với nhiều tiềm năng khác biệt về cảnh quan, văn hóa và kết nối liên vùng, Quảng Ngãi hướng đến phát triển du lịch theo hướng bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

KHƠI THÔNG DƯ ÐỊA, TẠO ÐÀ CHO DU LỊCH BỨT PHÁ

Quảng Ngãi hiện đang sở hữu không gian phát triển du lịch trải dài từ biển đảo đến đại ngàn, hội tụ nhiều lợi thế hiếm có của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nếu phía Đông nổi bật với hệ thống biển đảo, bãi tắm và các giá trị văn hóa ven biển như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Dung Quất, thì phía Tây lại có Măng Đen, Ngọc Linh... cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, khí hậu ôn hòa, thác nước, sông hồ và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nét đẹp về mô hình du lịch rừng núi phía Tây Quảng Ngãi

Sự kết nối giữa biển đảo với miền núi, cao nguyên không chỉ mở rộng không gian du lịch mà còn tạo điều kiện hình thành nhiều sản phẩm mới mang tính khác biệt.

Trong cùng một hành trình, du khách có thể trải nghiệm du lịch biển đảo, khám phá dấu tích văn hóa Sa Huỳnh, rồi tiếp tục lên vùng cao nghỉ dưỡng, săn mây, tìm hiểu không gian văn hóa cồng chiêng hay trải nghiệm đời sống cộng đồng giữa đại ngàn.

"Cùng với lợi thế thiên nhiên và văn hóa riêng có, điều quan trọng là phải biết khai thác hiệu quả để vừa phát triển du lịch, vừa gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên bản sắc và sức hút riêng cho du lịch Quảng Ngãi trong thời gian tới". Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi HỒ VĂN NIÊN

Không gian phát triển mới cũng mở ra cơ hội để Quảng Ngãi đa dạng hóa các loại hình du lịch. Bên cạnh du lịch biển đảo vốn là thế mạnh, tỉnh còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rừng, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch địa chất, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu và khí hậu vùng cao.

Đặc biệt, những giá trị riêng có như Văn hóa Sa Huỳnh, Di chỉ khảo cổ Lung Leng, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các lễ hội truyền thống cùng hệ sinh thái núi lửa ở Lý Sơn được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng cho Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế, du lịch Quảng Ngãi vẫn chưa phát triển tương xứng. Hoạt động du lịch hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số điểm đến quen thuộc như Lý Sơn, Sa Huỳnh hay Măng Đen, trong khi nhiều địa phương giàu tiềm năng ở miền núi và vùng cao chưa được khai thác hiệu quả.

Từ lợi thế không gian phát triển mới sau hợp nhất, Quảng Ngãi đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn. Không chỉ mở rộng địa giới phát triển, tỉnh còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng khi hội tụ đầy đủ biển đảo, đồng bằng ven biển, miền núi và cao nguyên trong cùng một không gian liên kết.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN LIÊN KẾT

Theo định hướng trong dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh, Quảng Ngãi xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao đời sống người dân.

Du lịch phía Tây Quảng Ngãi đang tạo hiệu ứng khám phá về giá trị tự nhiên, thu hút du khách trẻ tìm đến

Định hướng lớn của tỉnh là phát triển không gian du lịch “Rừng - Biển - Đảo”, gắn kết các vùng biển đảo, đồng bằng ven biển với miền núi và cao nguyên thành chuỗi sản phẩm liên hoàn. Trong đó, Lý Sơn được xác định là trung tâm du lịch biển đảo quốc gia; Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mang tầm khu vực; còn dọc tuyến ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh sẽ phát triển các tổ hợp đô thị, dịch vụ và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Đơn cử, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo, phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững, Đặc khu Lý Sơn đang từng bước cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng dịch vụ đến xây dựng thương hiệu điểm đến đặc trưng.

Những chuyển động tích cực này đang tạo diện mạo mới cho du lịch Lý Sơn, hướng đến sự chuyên nghiệp, hiện đại và hấp dẫn hơn trong mắt du khách.

Lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho rằng, để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có, điều quan trọng trước hết là xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ phục vụ du khách.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tạo dư địa bứt phá cho ngành du lịch, tỉnh xác định huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Cụ thể, ưu tiên hoàn thiện các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, Quốc lộ 14, Quốc lộ 24, đường ven biển và các trục Đông - Tây nhằm kết nối không gian biển đảo, đồng bằng ven biển với miền núi, cao nguyên; thúc đẩy phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và mở rộng không gian liên kết, hội nhập.

Theo lãnh đạo địa phương, Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đó là những giá trị đặc trưng như văn hóa Sa Huỳnh; lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn, Tết Ngã Rạ của đồng bào Cor hay không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Hre... Đây đều là những giá trị riêng biệt, góp phần tạo nên dấu ấn khác biệt cho du lịch Quảng Ngãi.

Bên cạnh chiều sâu văn hóa, Quảng Ngãi còn sở hữu lợi thế lớn về tài nguyên thiên nhiên với đường bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp vẫn còn giữ được nét hoang sơ cùng hệ sinh thái biển đảo đa dạng. Đây được xem là dư địa quan trọng để tỉnh phát triển các loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với thiên nhiên trong thời gian tới.