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Tiến Nông:

Khát vọng lớn từ những cánh đồng

Bình Phương

TP - Hơn ba thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã kiên trì chọn đồng hành cùng người nông dân bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, lấy hiệu quả trên đồng ruộng làm thước đo cho giá trị sản phẩm và sự phát triển bền vững.

Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và tiến bộ khoa học công nghệ. Tuy nhiên, những thách thức như biến đổi khí hậu, sản xuất manh mún, áp lực cạnh tranh và yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản vẫn đặt ra những bài toán không dễ giải.

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Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông thăm mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK hữu cơ vi sinh Tiến Nông tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với năng suất đạt 7 – 8 tấn/ha

Từ thực tiễn đó, Tiến Nông xác định sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu hay sản lượng, mà còn bằng năng suất của người nông dân, chất lượng đất đai, môi trường canh tác và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Đây cũng là triết lý mà doanh nghiệp theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua.

Từ một doanh nghiệp sản xuất phân bón, Tiến Nông từng bước chuyển mình theo hướng doanh nghiệp khoa học công nghệ, tập trung nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, xây dựng các giải pháp canh tác hiệu quả và đồng hành cùng người nông dân ngay từ đồng ruộng.

Trong thời đại số hoá, dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là dữ liệu còn phân tán, sản xuất còn nhỏ lẻ và giá trị gia tăng chưa cao.

“Chuyển đổi số phải bắt đầu từ dữ liệu. Chúng ta cần xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai, cây trồng, dinh dưỡng, thị trường và sản xuất để đưa ra những quyết định chính xác hơn. Trong tương lai, dữ liệu sẽ trở thành ‘phân bón mới’ của nền nông nghiệp hiện đại”, ông Phong chia sẻ.

Theo ông, khi có hệ thống dữ liệu đầy đủ, doanh nghiệp sẽ tối ưu hơn trong nghiên cứu, sản xuất và phân phối, còn người nông dân có thể tiếp cận những giải pháp canh tác phù hợp với từng vùng đất, từng loại cây trồng. Chính vì vậy, Tiến Nông đang từng bước số hóa hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản trị và dịch vụ kỹ thuật, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp dựa trên dữ liệu và khoa học công nghệ.

Bên cạnh những nỗ lực đổi mới từ bản thân doanh nghiệp, theo ông Phong, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp. “Điều quan trọng nhất mà Nghị quyết 68 mang lại là niềm tin. Khi niềm tin được củng cố, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn hơn trong đầu tư, đổi mới và theo đuổi những mục tiêu phát triển dài hạn”, ông Phong chia sẻ.

Hơn 30 năm gắn bó với nông nghiệp, Tiến Nông không chỉ sản xuất phân bón mà đang từng bước kiến tạo những giải pháp phát triển bền vững cho đồng ruộng Việt Nam: từ khoa học công nghệ, dữ liệu đến những mô hình canh tác hiệu quả, tạo động lực để người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Đó cũng chính là khát vọng được vun đắp từ những cánh đồng - nơi doanh nghiệp và người nông dân cùng chung mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.

Bình Phương
#Tiến Nông: #Khát vọng lớn từ những cánh đồng

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