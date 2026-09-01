PHƯỚC SỸ: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐẾN TỪ CHỮ TÂM

TP - Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Phước Sỹ đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông, năng lượng và công nghiệp tại Việt Nam.

Công trình điện gió Quảng Bình (cũ)

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, hệ thống máy móc hiện đại cùng năng lực tài chính vững mạnh, Phước Sỹ đã tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao như: Các dự án điện gió tại Quảng Bình (cũ), điện gió Tân Tâm, Hoàng Hải; hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên; các hạng mục bến cảng, đường nội bộ tại Nhà máy Formosa Hà Tĩnh cùng nhiều dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác trên cả nước.

Kênh thoát nước trong Khu Công nghiệp Cam Liên

Không chỉ khẳng định năng lực trong nước, Phước Sỹ còn mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Lào và phối hợp cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai nhiều gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Công trình hạ tầng gần 500ha Khu Công nghiệp Cam Liên (Quảng Trị)

Lấy phương châm “Chất lượng công trình đến từ chữ tâm” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Phước Sỹ luôn đặt uy tín, chất lượng và hiệu quả lên hàng đầu. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ là sản phẩm xây dựng mà còn là cam kết về trách nhiệm, sự bền vững và niềm tin dành cho khách hàng, đối tác.

Vững vàng nội lực, khát vọng vươn xa, Phước Sỹ đang từng bước khẳng định thương hiệu nhà thầu chuyên nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của ngành hạ tầng và năng lượng Việt Nam.