CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH: “Đoàn kết là sức mạnh tập thể”

TP - Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tiền thân là Phòng Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng thị xã Quy Nhơn, được thành lập từ năm 1975. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty từng bước được củng cố và hoàn thiện về tổ chức, quy mô và chất lượng hoạt động.

Với hệ thống trang thiết bị, phương tiện cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân có tay nghề và tinh thần trách nhiệm, Công ty luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đô thị Quy Nhơn ngày càng sạch - đẹp và phát triển bền vững.

Cờ thi đua "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2021 - 2025)

Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và trang thiết bị để thực hiện các lĩnh vực dịch vụ, bao gồm: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Xử lý chất thải bột đá; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; Cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển; Quản lý khu neo đậu tàu thuyền; Hút bể phốt; Quản lý nghĩa trang và tổ chức dịch vụ tang lễ, mai táng; Cung cấp các dịch vụ vệ sinh công nghiệp, văn phòng, công trình…

Hoạt động vệ sinh môi trường cơ động

Trong những năm qua, Công ty luôn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, trang thiết bị để thực hiện tốt công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, quản lý vận hành hệ thống thoát nước và các nhiệm vụ khác trên địa bàn các phường Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai (thành phố Quy Nhơn cũ). Đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị để thực hiện cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất và giảm sức lao động của công nhân. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm, bảo đảm an sinh cho người lao động.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT cho biết: Năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai “Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026” cùng sự kiện Quy Nhơn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026” vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác vệ sinh môi trường. Ý thức rõ vai trò và trách nhiệm, Đảng ủy, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động đã chủ động tối ưu hóa quy trình vận hành, tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ để đồng hành cùng chính quyền và nhân dân giữ gìn hình ảnh đô thị sạch - đẹp - bền vững, phục vụ tốt nhất cho các chuỗi sự kiện diễn ra trong tỉnh.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh và nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành, ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể Lãnh đạo Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đầu tư trang thiết bị, tăng cường ứng dụng thông tin, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu bền vững, nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội.