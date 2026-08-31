Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, trong nước đứng im

TPO - Sáng nay (31/8), giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Thị trường vàng trong nước gần như không biến động, với giá vàng miếng SJC được duy trì quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.442 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Đây là ngày thứ 5 giá vàng thế giới giảm. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm liên tiếp sau nhiều ngày tăng mạnh. Trong khi đó, giá vàng trong nước chưa biến động theo, khi doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mặt bằng giá. Diễn biến này cho thấy, giá vàng nội địa không chỉ phụ thuộc vào thị trường thế giới mà còn chịu tác động từ cung - cầu và các yếu tố riêng của thị trường trong nước.

Thời gian tới, diễn biến giá vàng thế giới, giá USD và tình hình cung - cầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến giá vàng. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng là yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 31/8 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); tại ACB, giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank, 25.715 - 26.255 đồng/USD…