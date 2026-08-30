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Lâm Đồng duyệt dự án làm đường, xây cầu dây văng vượt sông gần 3.000 tỷ đồng

Thái Lâm

TPO - Với tổng vốn 2.850 tỷ đồng, tuyến đường động lực nối Gia Nghĩa - Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) dài gần 9km sẽ có cầu dây văng vượt sông Đồng Nai dài 1,17km, rút ngắn quãng đường kết nối 2 khu vực xuống còn 15km.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm với tổng vốn 2.850 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

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Toàn cảnh tuyến đường đèo B40 kết nối các xã Bảo Lâm với xã Gia Nghĩa.

Tuyến đường Gia Nghĩa - Bảo Lâm có chiều dài khoảng 8,87km, đi qua phường Đông Gia Nghĩa và xã Bảo Lâm 5. Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, điểm cuối kết nối với đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, thuộc quy hoạch quốc lộ 55.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 12m tại các đoạn thông thường và mở rộng 21,5m ở khu vực địa hình khó khăn, bảo đảm quy mô 4 làn xe.

Dự án thuộc nhóm B, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.

Trong đó, dự án có cầu dây văng vượt sông Đồng Nai góp phần rút ngắn quãng đường kết nối giữa Gia Nghĩa và Bảo Lâm từ 41km xuống còn 15km. Cầu dài khoảng 1,17km, có nhịp chính dây văng dài 350m.

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Mô phỏng cây cầu dây văng vượt sông Đồng Nai.

Công trình được thiết kế với kết cấu trụ, tháp dây văng và một mặt phẳng dây. Tại vị trí trụ tháp, mặt cầu rộng 25,3m, bố trí 4 làn xe cơ giới cùng 2 làn dành cho xe thô sơ và xe máy.

Theo quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tuyến đường mở ra hướng kết nối mới từ cửa ngõ phía đông Gia Nghĩa, vượt sông Đồng Nai, đi qua bon Cây Xoài trước khi kết nối với Quốc lộ 55 tại khu vực Bảo Lâm. Đây được xem là hướng tuyến thuận lợi, góp phần tăng khả năng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án nhằm hình thành trục giao thông dọc kết nối khu vực phía tây Tây Nguyên với phía đông nam Tây Nguyên, đồng thời tăng cường liên kết vùng với Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #đường động lực #cầu dây văng #Gia Nghĩa #Bảo Lâm #vượt sông Đồng Nai

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