Mỗi món ăn là một câu chuyện kể về sen

TP - Từ ngày 18 đến 21/6/2026, Không gian Ẩm thực Sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III – năm 2026 sẽ trở thành điểm hẹn đầy hương sắc, nơi những giá trị văn hóa của loài hoa biểu tượng vùng đất Sen Hồng được kể lại bằng một ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ của ẩm thực.

Đồng hành cùng lễ hội với vai trò lực lượng phục vụ chủ lực tại Không gian Ẩm thực Sen, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) mang đến 15 gian hàng đặc sắc, quy tụ các đầu bếp tài hoa đến từ hệ thống khách sạn, khu du lịch, trường đào tạo và đơn vị thành viên của tập đoàn. Không chỉ giới thiệu hàng trăm món ăn, thức uống hấp dẫn, Saigontourist Group còn mang đến một hành trình khám phá, nơi mỗi món ăn là một câu chuyện kể về vẻ đẹp bình dị nhưng đầy tinh tế của cây sen trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Saigontourist Group

Tại các gian hàng, người dân và du khách sẽ được thưởng thức “bộ sưu tập hương vị sen” phong phú, nơi những nguyên liệu quen thuộc như hạt sen, củ sen, lá sen, ngó sen được các đầu bếp sáng tạo thành những món ăn mang diện mạo mới, vừa lưu giữ tinh thần truyền thống, vừa mang hơi thở của nghệ thuật ẩm thực đương đại.

Đặc biệt, trong ngày khai mạc lễ hội, Saigontourist Group tổ chức chương trình trải nghiệm dành riêng cho đội ngũ phóng viên, nhà báo tại các gian hàng ẩm thực nhằm giới thiệu những món ăn tiêu biểu được chế biến từ sen. Đây không chỉ là hoạt động thưởng thức ẩm thực, mà còn là dịp để những câu chuyện về sen, về bàn tay người đầu bếp và sự sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Việt Nam được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng thông qua các tác phẩm báo chí và nền tảng mạng xã hội.

Trong số những món ăn tiêu biểu, khách sạn Grand Sài Gòn giới thiệu món Chả giò củ sen cuốn tàu hủ ky – sự kết hợp hài hòa giữa nét mộc mạc của nguyên liệu địa phương và sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến. Củ sen tươi được băm nhuyễn, phối trộn cùng thịt heo theo công thức riêng, tạo nên phần nhân có độ giòn ngọt tự nhiên, thanh mát. Bao bọc bên ngoài là lớp tàu hủ ky được chiên vàng óng, giòn tan nhưng không gây cảm giác dầu mỡ. Món ăn như một cách kể chuyện giản dị về cây sen Đồng Tháp – gần gũi, thân quen nhưng chứa đựng nhiều giá trị ẩm thực độc đáo.

Saigontourist Group

Khách sạn Rex Sài Gòn mang đến món Chả giò hạt sen cung đình, lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực cung đình Việt Nam. Trong lớp vỏ vàng giòn là phần nhân hạt sen bùi thơm hòa quyện cùng các nguyên liệu tuyển chọn, tạo nên hương vị thanh tao, nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà. Món ăn thể hiện sự chỉn chu trong nghệ thuật chế biến và là sự giao thoa giữa giá trị truyền thống với phong cách ẩm thực cao cấp của thương hiệu Rex Sài Gòn.

Đến từ khách sạn Majestic Sài Gòn, món Súp bào ngư, gân nai tiềm hạt sen trong trái dừa là sự kết tinh giữa nguyên liệu thượng hạng và nghệ thuật chế biến tinh tế. Bào ngư mềm ngọt, gân nai được tiềm kỹ đạt độ mềm vừa phải, hòa quyện cùng vị bùi thanh của hạt sen và hương thơm tự nhiên từ nước dừa tươi. Việc trình bày món ăn trong nguyên trái dừa không chỉ tạo nên vẻ đẹp sang trọng, độc đáo mà còn giúp các hương vị giao hòa một cách trọn vẹn, mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa đẳng cấp, vừa đậm chất Á Đông.

Khách sạn Kim Đô giới thiệu món Ếch nướng lá sen – một sáng tạo ẩm thực lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa sản vật đồng quê và hương thơm thanh khiết của sen. Thịt ếch được tuyển chọn kỹ lưỡng, tẩm ướp gia vị theo công thức riêng, sau đó gói trong lá sen và nướng chín, giúp lưu giữ độ mềm ngọt tự nhiên cùng mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của lá sen. Món ăn mang đến cảm nhận mộc mạc nhưng tinh tế, gợi nhớ hương vị đồng quê Nam Bộ qua một cách thể hiện mới lạ và hấp dẫn.

Trong khi đó, khách sạn Đệ Nhất mang đến món Mì sen Đệ Nhất – một sự sáng tạo độc đáo khi đưa hình ảnh cây sen vào món mì quen thuộc. Sợi mì dai mềm kết hợp cùng nước dùng đậm đà và các nguyên liệu được chọn lọc, trong đó hương vị thanh bùi của sen trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo nên sự cân bằng hài hòa trong tổng thể món ăn. Mì sen Đệ Nhất không chỉ là một món ngon mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của người đầu bếp trong việc khai thác giá trị của nguyên liệu Việt.

Làng Du lịch Bình Quới góp mặt với món Bún súng Vũng Tàu – một món ăn dân dã mang đậm hơi thở miền sông nước. Với vị nước dùng chua thanh đặc trưng, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ hải sản và rau đồng, bún súng mang đến cảm giác mộc mạc nhưng khó quên. Qua sự chế biến và trình bày của đội ngũ đầu bếp Bình Quới, món ăn được nâng tầm nhưng vẫn giữ nguyên nét chân phương của ẩm thực Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Làng Du lịch Bình Quới còn giới thiệu thức uống Trà măng cụt chanh dây – một sáng tạo từng đạt giải Top 6 thức uống “Nhất định phải thử” tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026. Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của măng cụt và vị chua nhẹ của chanh dây tạo nên một thức uống tươi mát, cân bằng hương vị, rất phù hợp với không khí mùa hè và trải nghiệm lễ hội ngoài trời.

Từ những món ăn dân dã đến những món cao cấp, từ những công thức truyền thống đến các sáng tạo hiện đại, “bộ sưu tập hương vị sen” của Saigontourist Group tại Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026 không đơn thuần là hành trình thưởng thức món ngon. Đó còn là hành trình khám phá những câu chuyện văn hóa được gửi gắm qua từng nguyên liệu, từng công đoạn chế biến và tâm huyết của người đầu bếp.

Khi một củ sen trở thành chiếc chả giò giòn rụm, một hạt sen hóa thành món ăn cung đình hay một chiếc lá sen góp phần tạo nên hương thơm cho món nướng, cây sen không còn chỉ là biểu tượng của vùng đất Sen Hồng mà đã trở thành cầu nối đưa văn hóa Đồng Tháp đến gần hơn với người dân và du khách bốn phương.