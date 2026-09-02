Chuyến bay quốc tế 'xông đất' Cảng hàng không Liên Khương

TPO - Đúng dịp Quốc khánh 2/9, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi khai thác trở lại, nối Kuala Lumpur (Malaysia) với Đà Lạt - Lâm Đồng.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên sau nâng cấp

Sáng 2/9, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ ngày khai thác trở lại sau thời gian tạm dừng để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Những vị khách đầu tiên đến từ Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo đó, chuyến bay AK571 của Hãng hàng không AirAsia đưa 137 hành khách từ Kuala Lumpur (Malaysia) hạ cánh xuống sân bay Liên Khương lúc 10h58, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên đến Đà Lạt sau khi sân bay hoạt động trở lại.

Ngay sau đó, chuyến bay AK572 đưa 88 hành khách từ Đà Lạt đi Kuala Lumpur cất cánh lúc 11h40, đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ tại sân bay Liên Khương.

Việc các chuyến bay quốc tế trở lại được xem là dấu mốc quan trọng đối với sân bay Liên Khương, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối Lâm Đồng với các quốc gia trong khu vực.

Du khách vui vẻ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay.

Đại diện sân bay Liên Khương cho biết, đường bay Kuala Lumpur - Đà Lạt được kỳ vọng tạo điều kiện thúc đẩy du lịch, giao thương và hợp tác, đưa du khách quốc tế đến với Đà Lạt - Lâm Đồng thuận lợi hơn.

Việc chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống Liên Khương đúng ngày Quốc khánh 2/9 càng tạo thêm dấu ấn cho sự kiện khôi phục hoạt động quốc tế tại cửa ngõ hàng không của Lâm Đồng.

Lâm Đồng đón 680.000 lượt khách dịp 2/9

Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), tỉnh dự kiến đón khoảng 680.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.410 tỷ đồng.

Lâm Đồng đón 680.000 lượt khách dịp 2/9.

Lượng khách lưu trú tập trung đông trong các ngày từ 29/8-1/9. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 65-70%, trong khi các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 80-85%. Vào những ngày cao điểm từ 30/8-1/9, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt công suất phòng 100%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản được bảo đảm. Giá dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định. Các cơ sở kinh doanh du lịch không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo du khách trong dịp lễ.