Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ai Cập sau một thập kỷ

TPO - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Cairo, mở đầu chuyến thăm làm nổi bật mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Cairo và Bắc Kinh trong bối cảnh bất ổn khu vực khiến các đồng minh của Mỹ phải xem xét lại các mối quan hệ an ninh lâu năm.

Theo hình ảnh được đài truyền hình nhà nước Ai Cập đăng tải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đón tiếp long trọng tại Dinh Tổng thống Ittihadiya ở Cairo trong chuyến thăm đầu tiên tới Ai Cập sau một thập kỷ.

Chuyến thăm diễn ra sau nhiều tháng biến động tại Trung Đông, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có hồi kết. Tình hình này đã ảnh hưởng nặng nề các nền kinh tế khu vực và khiến một số đối tác của Mỹ phải đặt câu hỏi về các thỏa thuận an ninh.

Ai Cập vốn là một đối tác quốc phòng quan trọng của Mỹ, nhận khoảng 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự hằng năm từ Washington, nhưng đồng thời cũng đang tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự với Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Cairo và Bắc Kinh đã phát triển ổn định kể từ năm 2014, thời điểm Tổng thống Sisi thăm Trung Quốc và ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược.

Ông Ayman Zaineldine, cựu nhân viên ngoại giao Ai Cập, cho biết nỗ lực mở rộng các liên minh của nước này có điểm tương đồng với kế hoạch gia tăng ảnh hưởng ra ngoài châu Á của Trung Quốc.

"Ai Cập muốn mở rộng phạm vi quan hệ với các cường quốc thế giới, bao gồm cả Trung Quốc”, ông chia sẻ với Reuters. "Vì vậy, tầm nhìn của hai bên có sự tương đồng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi chào đón khi ông đến Sân bay Quốc tế Cairo để thực hiện chuyến thăm chính thức Ai Cập hôm 1/9. (Ảnh: Reuters)

Không khí hào hứng chào đón chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đã được ghi nhận suốt nhiều ngày qua tại thủ đô Ai Cập, nơi các tuyến đường được trang hoàng bằng cờ Trung Quốc cùng hình ảnh các địa danh biểu tượng như tượng Nhân sư của Ai Cập và Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Ai Cập đã nêu bật những cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Trung Quốc có cái nhìn thiện cảm về Cairo, đồng thời phát sóng các chương trình giới thiệu về các hệ thống vũ khí hiện đại của Trung Quốc.

Mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển đã được thể hiện rõ nét vào tháng trước thông qua cuộc tập trận chung "Đại bàng Văn minh" giữa Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận này bao gồm một nội dung hiếm thấy là diễn tập không chiến với sự tham gia của tiêm kích J-16 do Trung Quốc sản xuất và máy bay Rafale do Pháp chế tạo.

Tầm ảnh hưởng trong khu vực cùng vị trí chiến lược khiến Ai Cập trở thành đối tác quan trọng của Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách gia tăng vai trò ngoại giao và kinh tế tại Trung Đông.

Là nơi có Kênh đào Suez và dân số hơn 110 triệu người, Ai Cập cũng là thị trường quan trọng đối với hàng hóa và vốn đầu tư của Trung Quốc. Số liệu từ chính phủ Ai Cập cho thấy kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã vượt mốc 10 tỷ USD trong nửa đầu năm, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Ai Cập mang lại giá trị to lớn đối với Bắc Kinh. Đó là một thị trường rộng lớn với nhiều cơ hội đầu tư, vị thế ngoại giao quan trọng trong khu vực, cũng như vai trò cửa ngõ kết nối với châu Phi”, ông H. A. Hellyer - chuyên gia tại tổ chức tư vấn Royal United Services Institute - nhận định.

Trong những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào Ai Cập, với các lĩnh vực đa dạng từ phát triển cảng container và dự án hydro xanh cho đến sản xuất ống sắt, lốp xe và vệ tinh.

Tập đoàn Xây dựng Công trình Nhà nước Trung Quốc (CSCEC) cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển khu thương mại thuộc dự án thủ đô hành chính mới nằm ở phía đông Cairo.