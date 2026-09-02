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Thế giới

Nga nói gì khi không phận 'chao đảo' vì máy bay không người lái Ukraine?

Minh Hạnh

TPO - Nga cam kết ngăn chặn mọi sự gián đoạn đối với hoạt động hàng không dân dụng, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các máy bay không người lái của nước này đã khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm.

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(Ảnh: Tass)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrei Nikitin được hãng tin Interfax dẫn lời cho biết: "Chúng tôi không ngừng cải thiện các yêu cầu về an toàn bay và an ninh sân bay, đồng thời đã có giải pháp cho tất cả những vấn đề này”.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào đối với hoạt động hàng không dân dụng”, ông nói.

Trước đó trong bài phát biểu ngày 1/9, ông Zelensky đã cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm rằng việc xuất hiện máy bay không người lái của Ukraine trong quá trình đáp trả các cuộc tấn công từ Nga đồng nghĩa với việc "chiến dịch do Nga khởi xướng đang khiến chính không phận của họ bị đóng cửa". Tuy nhiên ông khẳng định, lực lượng Ukraine không nhắm mục tiêu vào hàng không dân dụng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 2/9 cho biết, nước này cũng đã chính thức thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) rằng không phận Nga không an toàn.

Trong khi các hãng hàng không châu Âu và Mỹ không còn bay qua Nga kể từ sau khi xung đột bùng phát, thì không phận nước này vẫn được các hãng hàng không từ các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và các nước vùng Vịnh khác sử dụng.

Một số chuyến bay bị hủy

Ngày 2/9, dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy tình trạng gián đoạn tại sân bay chính của Mátxcơva, trong khi một số hãng hàng không đã hủy chuyến bay mà không nêu rõ lý do cụ thể.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình trong khu vực và điều chỉnh lịch trình cũng như đường bay khi cần thiết”, hãng hàng không Flydubai cho biết trong một tuyên bố.

"Do tình hình vẫn đang biến động, các đội ngũ của chúng tôi liên tục đánh giá các yêu cầu vận hành. Chúng tôi nhận thấy có thể xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc phải chuyển hướng bay. Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Hãng hàng không Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết đã hủy một số chuyến bay đến Nga vì lý do "kỹ thuật và vận hành", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Flightradar24, sân bay Quốc tế Sheremetyevo của Mátxcơva ghi nhận 21 chuyến bay bị hủy và 235 chuyến bị hoãn, trong khi sân bay Vnukovo có 22 chuyến bị hủy và 94 chuyến bị hoãn.

Sân bay Vnukovo xác nhận, hãng hàng không Pegasus Airlines đã hủy 6 chuyến bay đến và 6 chuyến bay đi tại sân bay này vào ngày 1/9. Hãng cho biết các chuyến bay xuyên đêm sang ngày 2/9 cũng bị ảnh hưởng, nhưng các chuyến bay khác vẫn "hoạt động theo đúng lịch trình".

Công ty tư vấn rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions đã thông báo tới khách hàng rằng, mặc dù phần lớn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine thường diễn ra trong phạm vi 300 km tính từ biên giới, nhưng các cuộc tấn công hằng ngày vào sâu trong lãnh thổ Nga vẫn có thể tiếp diễn cho đến hết năm 2026, bao gồm cả các khu vực gần Mátxcơva và St. Petersburg.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #không phận Nga #Mátxcơva #máy bay không người lái Ukraine

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