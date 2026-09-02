Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hải Phòng: Bắt kẻ cướp tại cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm

Nguyễn Hoàn

TPO - Tối 2/9, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng bắt giữ đối tượng Zhang Peng Ju (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc), kẻ gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng tạp hóa trên phố Văn Cao vào đêm 27/8.

Clip nghi phạm khống chế nữ nhân viên, cướp tiền trong cửa hàng tạp hóa tại Hải Phòng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tháng 6/2026, Zhang Peng Ju nhập cảnh vào Việt Nam, đi lại và lưu trú ở nhiều nơi. Sau đó, đối tượng về lưu trú tại phố Đỗ Nhuận, phường Hải An (Hải Phòng) để tìm việc làm.

Không có công việc ổn định, không còn tiền chi tiêu, hắn thấy cửa hàng tạp hóa trên phố Văn Cao đông khách ra vào mua bán nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối 27/8, Zhang Peng Ju chuẩn bị trang phục, găng tay, khăn, khẩu trang và một con dao gọt hoa quả chờ thời cơ.

Đến nửa đêm, khi khu phố vắng người, đối tượng đi vào cửa hàng tạp hóa chuyên bán đồ ngoại, dùng dao uy hiếp nữ nhân viên T.T.N (SN 2001), lấy toàn bộ tiền ở quầy lễ tân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

cuop-5108.jpg
Zhang Peng Ju, kẻ gây ra vụ cướp táo tợn tại TP Hải Phòng đêm 27/8.

Sau khi gây án, Zhang Peng Ju thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Quá trình trốn chạy, hắn liên tục thay đổi nơi ở, nhận dạng và phương tiện di chuyển, lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Sau năm ngày gây án, đối tượng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cảnh sát đã thu giữ 145 triệu đồng là tang vật, tiền hắn cướp được và một số đồ vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Zhang Peng Ju đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cướp tài sản #phố Văn Cao Hải Phòng #phố Tây Hải Phòng #vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe