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Thế giới

Mỹ phạt tù nhà báo làm việc cho đặc vụ nước ngoài

Bình Giang

TPO - Một nhà báo người Mỹ vừa bị kết án hai năm tù vì làm việc với tư cách đặc vụ của một chính phủ nước ngoài, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

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Ông Thomas Weir Pauken II.

Ông Thomas Weir Pauken II, 51 tuổi, đã nhận tội và không có kế hoạch kháng cáo, luật sư bào chữa Charles Burnham cho biết.

Ông Pauken cũng bị tuyên 36 tháng chịu sự giám sát sau khi mãn hạn tù, trong thời gian này ông không được phép đi ra nước ngoài. Pauken bị bắt vào tháng 2.

Đây là vụ án mới nhất trong một loạt vụ truy tố liên bang liên quan đến những người bị cáo buộc làm việc cho chính phủ nước ngoài mà không thực hiện nghĩa vụ công khai theo quy định.

Trong thông cáo đưa ra ngày 2/9, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg nêu rõ: “Pauken đã phản bội đất nước mình vì tiền, tuyển mộ người và thu thập thông tin nhạy cảm từ các nguồn tiềm năng”.

Pauken từng làm cho nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài. Từ năm 2024, ông làm biên tập viên cho một hãng thông tấn lớn của nước ngoài cho đến khi bị bắt.

Luật sư của Pauken cho biết, ông đã nhận trách nhiệm và tôn trọng phán quyết của tòa án, đồng thời khẳng định ông không cung cấp bất kỳ thông tin mật nào cho phía chính phủ nước ngoài.

Theo các tài liệu của tòa án, ít nhất từ năm 2019 cho đến tháng 2/2026, Pauken làm việc theo chỉ đạo của những người mà ông biết là đang làm việc cho chính phủ nước ngoài, trong đó có 1 người ông gặp vào năm 2017, sử dụng biệt danh “Cathy”.

Theo bản khai được đặc vụ FBI nộp tại tòa án liên bang ngày 27/2, “Cathy” nói với Pauken rằng các báo cáo do ông viết đã được lãnh đạo quốc gia nước ngoài đọc.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Pauken đã nhận ít nhất 100.000 USD cho công việc với “Cathy”.

Ngoài việc viết báo cáo, Pauken còn được “Cathy” yêu cầu tuyển người cung cấp thông tin mật. Trong một trường hợp, Pauken được chỉ thị gặp người mang bí danh “Người số 1” và cung cấp cho người này điện thoại Samsung, máy tính, mật khẩu của các ứng dụng Signal và Telegram, cùng dịch vụ NetDisk.

Pauken bị người của Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) chặn lại khi trở về Mỹ vào tháng 1/2025. Trong các cuộc thẩm vấn với CBP và FBI, Pauken cho biết ông “80% chắc chắn” rằng người đang tìm kiếm công việc trong chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cung cấp thông tin mật cho nước ngoài, mặc dù Pauken đã khuyên người này không nên làm vậy.

Pauken cũng nói với các điều tra viên rằng “Cathy” thường thanh toán chi phí cho những chuyến đi của ông tới Mỹ trong nhiều năm và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của vợ ông.

Cha của Pauken từng là chủ tịch đảng Cộng hòa bang Texas vào những năm 1990 và tranh cử chức thống đốc cách đây hơn chục năm.

Bình Giang
Theo AP
#Gián điệp #Mỹ #Nhà báo #Thomas Weir Pauken II

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