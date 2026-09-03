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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành ‘eo biển Trump'

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nêu ý tưởng đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”, khẳng định quyền kiểm soát của Mỹ đối với tuyến đường thủy huyết mạch này trong bối cảnh giao tranh với Iran vẫn tiếp diễn.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Đây là đề xuất mới nhất trong một loạt ý tưởng thay đổi địa danh mà Tổng thống Trump đưa ra, sau khi ông tuyên bố chủ quyền của Mỹ ở eo biển nơi Tehran đã phong tỏa trong 6 tháng qua.

“Giờ đây, khi chúng ta đã đặt nó dưới sự kiểm soát của Mỹ, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành EO BIỂN TRUMP??? Giống như chính nước Mỹ, nó sẽ ‘nóng bỏng’ hơn bao giờ hết!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/9.

Sau đó, Nhà Trắng đăng bản đồ vịnh Ba Tư trên mạng xã hội, trong đó tuyến đường thủy này được ghi là “eo biển Trump”.

“Nghe cũng khá hay đấy”, bài đăng của Nhà Trắng viết.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, ông Trump nhiều lần đưa ra đề xuất đổi tên. Ban đầu, những đề xuất này có vẻ nhằm mục đích chọc tức đối thủ, nhưng sau đó một số đã thực sự được triển khai.

Tuần trước, vị tổng thống 80 tuổi ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “hồ America”, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Canada.

Ông Trump cũng đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh America” ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Cả Mexico và Canada đều không chấp nhận những thay đổi này.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn khôi phục tên cũ của Denali - đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ - thành đỉnh McKinley.

Tổng thống Trump cũng đang đẩy mạnh việc đặt tên mình cho nhiều địa điểm và sáng kiến, trong đó có Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Washington, một viện hòa bình, chương trình nhập cư “Thẻ vàng Trump”, và website bán thuốc mang tên “Trump Rx”.

Ngày 2/9, Bộ Tài chính Mỹ phát hành các đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump, để đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Điều này đi ngược quy định của luật liên bang, vốn quy định không tổng thống còn sống nào được xuất hiện trên tiền tệ Mỹ.

Đề xuất đổi tên eo biển cũng có thể nhằm tạo ra một chủ đề gây xao nhãng mới khỏi cuộc chiến với Iran - khiến giá dầu tăng vọt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tháng 11.

Giao tranh lại bùng phát sau nhiều tuần tương đối yên ắng. Ngày 1/9, lực lượng Mỹ tiến hành những cuộc không kích gần eo biển Hormuz, đáp trả điều mà ông Trump cho là những nỗ lực mới của Iran nhằm rải thủy lôi.

Iran cho biết, cuộc tấn công của Mỹ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đám cưới, đồng thời gọi đây là “tội ác chiến tranh”. Tehran sau đó tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, UAE, Kuwait, Bahrain và Iraq.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump liên tục đe dọa sẽ tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Ông thậm chí còn đăng bản đồ trong đó tuyến đường thủy này được chú thích là “lãnh thổ mới của Mỹ”.

Bình Giang
Theo AP
#Eo biển Hormuz #Eo biển Trump #Chiến tranh Mỹ - Iran #Mỹ và Iran #Tổng thống Trump

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