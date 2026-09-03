Ngã ngũ cuộc đua trăm tỷ, 'Hộ linh tráng sĩ' thua đau

TPO - Cuộc đua doanh thu dịp 2/9 ngã ngũ với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" dẫn đầu phòng vé. Phim của Huỳnh Lập bỏ xa "Quý tử vượt giàu" và "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Kết quả khép lại mùa phim khó đoán, trong đó Huỳnh Lập hưởng lợi lớn từ chiến lược chiếu sớm, còn cú hụt hơi của phim huyền sử để lại nhiều tiếc nuối.

Huỳnh Lập hưởng lợi

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 13,13 tỷ đồng trong ngày 2/9. Phim bán gần 128.000 vé/2.658 suất chiếu ở ngày nghỉ lễ cuối. Sau gần hai tuần ra rạp, tác phẩm của Huỳnh Lập đạt tổng doanh thu hơn 173,2 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tác phẩm thu hơn 8 tỷ đồng trong ngày 2/9, bán khoảng 77.500 vé/2.031 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim tính đến cuối kỳ nghỉ đạt hơn 36,8 tỷ đồng.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đứng thứ ba với gần 3,94 tỷ đồng trong ngày, tương đương hơn 35.600 vé/1.545 suất chiếu. Sau gần một tuần phát hành, phim huyền sử của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thu tổng cộng hơn 24,38 tỷ đồng.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ, doanh thu của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cao gấp hơn 1,6 lần Quý tử vượt giàu và gấp hơn ba lần Hộ linh tráng sĩ.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thắng lớn cuộc đua phòng vé 2/9.

Những vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng ngày 2/9 thuộc về Chiikawa: Bí mật đảo người cá, Hope: Vùng tử địa, bản chiếu lại Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, Tàu buôn người và phim hoạt hình Shin - Cậu bé bút chì. Thị trường có nhiều lựa chọn, song không tác phẩm nào đủ sức thay đổi cục diện trong nhóm ba phim Việt.

Trước kỳ nghỉ, cuộc cạnh tranh được dự báo khó lường. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dẫn trước nhưng đã ra rạp hơn một tuần. Quý tử vượt giàu có Thu Trang, Tiến Luật cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong khi đó, Hộ linh tráng sĩ gây chú ý nhờ quy mô sản xuất, chất liệu huyền sử và dàn diễn viên gồm Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú.

Thực tế, lợi thế chiếu sớm của Huỳnh Lập không bị bào mòn khi các đối thủ nhập cuộc. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu được đưa ra rạp từ ngày 21/8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Tác phẩm nhờ đó có thời gian tích lũy doanh thu, xây dựng hiệu ứng truyền miệng và giành vị trí thuận lợi tại rạp trước khi hai đối thủ chính cùng xuất hiện ngày 28/8.

Đây được xem là bước đi hiệu quả trong bối cảnh ba phim Việt cùng nhắm đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Thay vì chờ đúng cao điểm để đối đầu trực tiếp, ê-kíp Huỳnh Lập chọn thời điểm thị trường chưa quá chật chội và hưởng lợi lớn.

Với hơn 173 tỷ đồng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang tiến gần mốc 200 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý tiếp theo của Huỳnh Lập sau thành công của Nhà gia tiên. Tuy nhiên, cục diện cũng cho thấy đường đua phim 2/9 thiếu cân bằng. Tác phẩm dẫn đầu bỏ xa phần còn lại, trong khi hai phim phát hành đúng cao điểm chưa tạo được sức bật tương xứng.

Quý tử vượt giàu hạ cánh ở vị trí thứ hai.

Vẫn tiếc cho Hộ linh tráng sĩ

Trái ngược chiến thắng của Huỳnh Lập, kết quả của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh gây bất ngờ và tiếc nuối. Phim từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của mùa Quốc khánh nhờ theo đuổi dòng phim huyền sử, hành động, võ thuật - hướng đi còn ít nhà sản xuất Việt lựa chọn.

Tác phẩm được ấp ủ gần 10 năm, 83 ngày quay và trải qua bảy tháng hậu kỳ. Đoàn phim có hơn 170 thành viên, chưa kể hơn 200 người tham gia giai đoạn hậu kỳ. Nhiều đại cảnh được ghi hình tại Ninh Bình, trong đó có các phân đoạn công thành, chiến đấu và hộ tống linh cữu với số lượng lớn diễn viên, đạo cụ.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ giai thoại 99 cỗ quan tài được đưa ra khỏi kinh thành sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời. Các nhóm hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa quan tài theo nhiều hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, đồng thời bảo vệ bí mật về nơi an nghỉ của nhà vua.

Tuy nhiên, bản phim dài 155 phút được trình chiếu trong những ngày đầu nhận phản hồi trái chiều. Nhiều ý kiến đánh giá tác phẩm có hình ảnh đẹp, võ thuật được đầu tư nhưng nhịp kể chậm, một số tuyến nhân vật thiếu kết nối.

Sau khi tiếp nhận ý kiến khán giả, nhà sản xuất quyết định tung bản dựng mới dài 135 phút từ chiều 30/8.

Phiên bản này lược bỏ khoảng 20 phút, điều chỉnh nhịp kể và cô đọng một số phân cảnh. Đây là quyết định hiếm gặp khi một bộ phim đang chiếu ngoài rạp được thay thế bằng bản dựng khác chỉ sau những suất công chiếu đầu tiên.

Bản rút gọn khiến thảo luận về phim tăng trở lại. Khán giả quan tâm sự khác biệt giữa hai phiên bản. Song, canh bạc tất tay không giúp Hộ linh tráng sĩ đảo chiều. Đến cuối ngày 2/9, doanh thu của phim vẫn thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ Việt.

Hộ linh tráng sĩ mới thu chưa đầy 30 tỷ đồng sau gần một tuần công chiếu.

Trả lời Tiền Phong, chuyên gia truyền thông Phan Bách Lộc nhận định Hộ linh tráng sĩ xứng đáng được nhìn nhận công bằng hơn kết quả phòng vé. Đây là tác phẩm đáng xem nhờ mức độ đầu tư và tinh thần khai thác lịch sử Việt Nam.

Chuyên gia cho rằng khán giả có thể gặp khó ở phần mở đầu khi phim xử lý nhanh cái chết của vua Đinh. Tác phẩm sử dụng hình ảnh sao băng và cảnh nhà vua bị mưu sát dựa trên những ghi chép, giai thoại liên quan vụ án Đỗ Thích. Việc thiếu thông tin nền khiến một bộ phận người xem chưa kịp nắm bối cảnh và động cơ của các phe đối lập.

Song, đường dây chính của phim vẫn tương đối rõ. Các nhóm tráng sĩ hộ tống linh cữu, đối đầu phe hoạn quan câu kết với thế lực phương Bắc, đồng thời giữ bí mật về nơi an táng nhà vua. Tuyến tình cảm giữa Nguyên Phong và An Nhiên được bổ sung nhằm tạo câu chuyện cá nhân, giúp hành trình hộ linh không chỉ gồm các màn truy đuổi và chiến đấu.

Điểm hạn chế nằm ở cách xử lý các nhánh truyện. Mâu thuẫn giữa Nguyên Phong và cha của An Nhiên được chuẩn bị khá dài nhưng tháo gỡ nhanh, khiến nút thắt chưa tạo được tác động cảm xúc tương xứng. Một số nhóm tráng sĩ xuất hiện ngắn, hy sinh sớm nên khán giả chưa có đủ thời gian gắn kết với nhân vật.

Chuyên gia đánh giá cao phần hình ảnh, bối cảnh, màu phim, phục trang và các cảnh hành động. Những màn đối kháng, công thành và sử dụng binh khí cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc xây dựng không khí thời kỳ đầu độc lập. Diễn xuất của dàn diễn viên nhìn chung tròn vai, dù một số câu thoại còn nặng tính sân khấu và cách thể hiện chưa thật tự nhiên.

Phim còn những chi tiết cần tiết chế như đoạn hát ở cuối, một số cảnh binh khí va chạm thiếu chân thực, tạo hình của nhân vật và phần thoại của Hữu tướng quân do Johnny Trí Nguyễn đảm nhận. Theo chuyên gia, bản dựng gọn hơn ngay từ đầu, tập trung mạnh vào hành trình hộ linh và giảm các nhánh mâu thuẫn phụ có thể giúp tác phẩm dễ tiếp cận hơn.

Doanh thu hơn 24,38 tỷ đồng chưa phải kết quả cuối, bởi phim vẫn tiếp tục chiếu sau kỳ nghỉ. Dù vậy, việc hụt hơi trong năm ngày quan trọng nhất khiến cơ hội bứt phá ngày càng thu hẹp. Số suất chiếu cũng có nguy cơ giảm khi các rạp điều chỉnh lịch theo hiệu quả bán vé.

Trường hợp của Hộ linh tráng sĩ trở thành case study đáng chú ý của điện ảnh Việt. Quy mô sản xuất, đề tài khác biệt và tinh thần cầu thị chưa đủ bảo đảm thành công thương mại. Một dự án tham vọng vẫn cần bản dựng hoàn chỉnh ngay từ thời điểm ra mắt, chiến lược phát hành phù hợp và cách kể chuyện đủ rõ để khán giả đại chúng bước vào thế giới của phim.

Điều đáng tiếc là sự hụt hơi của tác phẩm có thể khiến các nhà sản xuất thêm thận trọng với dòng phim lịch sử, huyền sử vốn tốn kém và nhiều rủi ro. Tuy nhiên, tranh luận quanh bộ phim cũng cho thấy công chúng vẫn quan tâm tới lịch sử Việt Nam và sẵn sàng ủng hộ những dự án được đầu tư nghiêm túc.