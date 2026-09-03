Tuổi 22 của người kế vị ngai vàng Na Uy

TPO - Khi Vua Haakon tuyên thệ nhậm chức quân vương Na Uy, con gái lớn của ông, Công chúa Ingrid Alexandra cũng chính thức trở thành người kế vị ngai vàng, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử hoàng gia châu Âu.

Ngày 1/9, Vua Haakon tuyên thệ trung thành với Hiến pháp trước Quốc hội Na Uy (Storting), cơ quan lập pháp tối cao của quốc gia châu Âu. Buổi lễ diễn ra chỉ 4 ngày sau khi cha ông - Vua Harald - qua đời ở tuổi 89.

Công chúa Ingrid Alexandra là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng. Sau khi Vua Haakon tuyên thệ, cô nộp bản tuyên bố bằng văn bản nhằm chính thức xác nhận vai trò của mình.

Theo People, điều này cho phép Ingrid Alexandra thay cha điều hành đất nước với tư cách nhiếp chính trong trường hợp nhà vua đi vắng, không thể thực hiện nhiệm vụ hoặc vì lý do nào đó không thể đảm đương công việc.

Ingrid Alexandra chính thức trở thành Thái nữ Na Uy sau lễ tuyên thệ nhậm chức của vua cha. Ảnh: Getty Images.

Người kế vị đặc biệt

Ingrid Alexandra trở thành người kế vị đặc biệt trong lịch sử hoàng gia Na Uy. Đây là lần đầu trong lịch sử Hoàng gia Na Uy hiện đại, người kế vị ngai vàng đã đủ tuổi trưởng thành tại thời điểm lên ngôi của vua cha. Những người kế vị gần đây, trong đó có Vua Haakon và Vua Harald, đều chưa thành niên khi cha họ trở thành quân vương. Vì lẽ đó, họ phải chờ đến khi tròn 18 tuổi mới được thực hiện lời tuyên thệ.

Thái nữ Ingrid Alexandra cũng là thành viên hoàng gia Na Uy đầu tiên chịu tác động trực tiếp từ sự thay đổi luật kế vị năm 1990. Theo quy định mới, con cả sẽ được kế vị ngai vàng bất kể giới tính, thay cho cơ chế ưu tiên nam giới trước đây.

Nhờ vậy, Ingrid Alexandra không bị đẩy xuống vị trí thấp hơn khi em trai cô, Hoàng tử Sverre Magnus (20 tuổi).

Hoàng hậu Mette-Marit còn có con trai lớn là Marius Borg Høiby từ mối quan hệ trước khi kết hôn với Vua Haakon. Tuy nhiên, Marius không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng.

Luật kế vị hiện hành của Na Uy không phân biệt chủ nhân ngai vàng tương lai là nam hay nữ, mà ưu tiên con trưởng. Ingrid Alexandra được chọn làm người kế vị nhờ sinh sau năm 1990. Ảnh: AP/Getty Images.

Vua Haakon có chị gái là Công chúa Märtha Louise. Tuy nhiên, do ông sinh ra trước khi luật kế vị được sửa đổi, Haakon vẫn đứng trước chị gái trong danh sách kế vị.

Nếu lên ngôi theo đúng thứ tự kế vị hiện nay, Ingrid Alexandra sẽ trở thành nữ quân chủ đầu tiên của Na Uy sau hơn 600 năm. Trước đó, Nữ hoàng Margaret của Na Uy trị vì từ năm 1388 đến 1412.

Sinh ngày 21/1/2004 tại Oslo, Ingrid Alexandra là con cả của Vua Haakon và Hoàng hậu Mette-Marit. Cô lớn lên tại Skaugum, dinh thự của gia đình Thái tử Na Uy, từ nhỏ đã được chuẩn bị cho vai trò người đứng đầu Hoàng gia Na Uy.

Chuẩn bị tâm thế làm nữ hoàng từ nhỏ

Ingrid Alexandra bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức từ khi còn nhỏ. Năm 2015, ở 11 tuổi, cô thực hiện nhiệm vụ chính thức độc lập đầu tiên là đặt tên cho tàu cứu hộ của Hiệp hội Cứu hộ trên biển Na Uy. Một năm sau, cô châm đuốc tại lễ khai mạc Olympic trẻ Lillehammer (Thế vận hội Giới trẻ Mùa đông 2016 - Lillehammer 2016 Winter Youth Olympic Games) trước khoảng 13.000 khán giả.

Sau khi tốt nghiệp trung học tại Oslo vào năm 2023, Ingrid Alexandra thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 15 tháng. Cô phục vụ tại Tiểu đoàn Công binh thuộc Lữ đoàn Bắc, làm lính công binh và xạ thủ trên xe chiến đấu bộ binh CV90. Cô hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 4/2025.

Ingrid Alexandra được giáo dục thành người kế vị từ nhỏ. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ được đào tạo trong môi trường quân đội, Ingrid Alexandra học về chính trị và quan hệ quốc tế. Tháng 8/2025, cô bắt đầu chương trình cử nhân tại Đại học Sydney, Australia, tập trung vào quan hệ quốc tế và kinh tế chính trị. Đầu năm 2026, cô trở về Na Uy và tiếp tục việc học tại Đại học Oslo để ở gần gia đình.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàng gia và học tập, Ingrid Alexandra yêu thích thể thao, đặc biệt là trượt tuyết và các hoạt động ngoài trời. Khi bước sang tuổi 18, cô được bố trí văn phòng riêng tại cung điện hoàng gia và bắt đầu đảm nhận nhiều nhiệm vụ chính thức hơn.

Thế hệ nữ quân chủ tương lai của châu Âu

Công chúa Ingrid Alexandra là một trong số những nữ thành viên hoàng gia đang đứng đầu danh sách kế vị tại châu Âu. Những nữ hoàng tương lai được cho là có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Trước đây, truyền thông tiết lộ Ingrid Alexandra tham gia nhóm trò chuyện trên WhatsApp cùng Công chúa Elisabeth của Bỉ và Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan. Sau khi Vua Haakon lên ngôi, cả ba đều là người kế vị ngai vàng tại quốc gia của mình.

“Chúng tôi biết nhau từ lâu và thỉnh thoảng gặp nhau tại các sự kiện. Trong thế hệ của tôi có khá nhiều phụ nữ. Bạn có thể thấy sự thay đổi tương tự ở những nền quân chủ khác. Chúng tôi đều có hoàn cảnh giống nhau. Đó là thử thách mà chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt”, Công chúa Elisabeth chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Ngoài ra, người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Tây Ban Nha cũng là phụ nữ, Công chúa Leonor.

Ingrid Alexandra, Elisabeth (mặc váy quây), Catharina-Amalia (mặc váy tím) và Leonor là những đại diện cho thế hệ nữ quân chủ trong tương lai của châu Âu. Ảnh: AP/Getty Images.

Hiện tại Ingrid Alexandra vẫn đang đi học. Cô vừa bắt đầu học kỳ mới tại Đại học Oslo sau khi chuyển trường.

Đầu năm 2026, Ingrid Alexandra từ Australia trở về Na Uy để ở gần gia đình hơn trong bối cảnh mẹ cô gặp vấn đề về sức khỏe. Bà đã thực hiện phẫu thuật ghép phổi vào tháng 6.

Những ảnh hưởng kéo dài sau ca phẫu thuật khiến Hoàng hậu Mette-Marit không thể tham dự lễ tuyên thệ của Vua Haakon tại Quốc hội ngày 1/9.

Hoàng hậu Mette-Marit được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi mạn tính vào năm 2018. Đây là căn bệnh không thể chữa khỏi. Trước khi được ghép phổi, bà phải sử dụng ống thở oxy khi xuất hiện tại một số sự kiện công khai.